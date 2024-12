Renovada Seleção feminina do Brasil volta a vencer a Austrália

No início da manhã deste domingo, 1/12, a Seleção Feminina do Brasil enfrentou a Austrália em seu segundo amistoso contra as Matildas nesta data-Fifa, na casa da tradicional rival. E, assim como ocorreu no primeiro duelo, voltou a vencer. Se em Brisbane o triunfo foi por 3 a 1, desta vez o placar foi um pouco mais apertado: 2 a 1. Com isso, a renovada equipe do técnico Arthur Elias volta em alta, já que não vencia as australianas desde 2016.

Os gols deste jogo realizado no CBUS Stadium, em Gold Coast, foram no primeiro tempo: Gabi Portilho e Lauren marcaram para o Brasil, enquanto Raso descontou para as australianas.

Brasil garante a vitória

O estádio em Gold Coast recebeu quase sua capacidade máxima (25.297 torcedores). As australianas estavam sedentas pela revanche do jogo de quinta-feira. Mas, apenas vontade não basta. Afinal, a eficiência estava do lado das brasileiras. Elas saíram na frente quando, aos 29 minutos, Adriana serviu Gabi Portilho, que finalizou com força para fazer 1 a 0. Mais tarde, aos 40 minutos, Lauren, de cabeça, ampliou ao concluir cruzamento de Amanda Gutierres.

A Austrália diminuiu antes do intervalo, com um gol de Raso, após passe da atacante Foord. No segundo tempo, o Brasil sofreu com a pressão australiana, mas brilhou a goleira Lorena, uma das melhores em campo, com boas defesas.

Fala, Artur Elias

Ao final da partida, Arthur Elias disse que está muito otimista com a evolução da Seleção Brasileira, que, sob seu comando, já conquistou a medalha de prata olímpica. Ele se mostrou confiante para o ciclo que terá como foco a Copa do Mundo de 2027, que ocorrerá no Brasil.

“O Brasil tem muitas atletas e as jogadoras terão oportunidades de representar a Amarelinha nesses próximos três anos, porque existe um processo de renovação para a Copa do Mundo de 2026. E ainda temos uma Copa América para dar mais experiência”, afirmou Elias.

