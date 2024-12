?? festa! Campeão da Libertadores, Botafogo embarca para o Rio

Campeão da Libertadores de 2024, o Botafogo embarcou de Buenos Aires para o Rio de Janeiro no início da tarde deste domingo (1/12). Portanto, a viagem atrasou em algumas horas, mas isso parece não importar para a multidão que receberá o time no aeroporto Santos Dumont.

A delegação deve desembarcar às 17h. Inclusive, algumas ruas dos arredores do aeroporto serão fechadas para as comemorações. Vale lembrar que o Santos Dumont fica a cerca de 9 km da sede do Botafogo, onde ficará exposto o Troféu.

Nas redes sociais, John Textor, dono do Botafogo, publicou: “Trazendo a Copa para o Rio”. Ainda na internet, o Glorioso publicou várias fotos dos jogadores já dentro do avião. Eles, claro, brincavam com a taça inédita da Copa Libertadores.

Os jogadores, porém, terão que moderar nas comemorações, afinal, o Glorioso voltará aos treinos no início desta semana, com foco em outra decisão. Vale lembrar que o Botafogo visita o Inter nesta quarta-feira (4/12), pela 37ª e penúltima rodada do Brasileirão. Se o Botafogo vencer e o Palmeiras empatar na rodada, o Glorioso vai faturar mais um título: o do Campeonato Brasileiro.

