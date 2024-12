Flamengo vence, sobe na tabela e tira o Inter da briga pelo título

Neste domingo, 1/12, no Maracanã, o Flamengo recebeu o Internacional pela 36ª rodada do Brasileirão. Fez um primeiro tempo de encher os olhos, mas caiu vertiginosamente na etapa final, permitindo que o Colorado fizesse dois gols e quase conseguisse empatar o clássico. Leo Ortiz e Michael (dois gols) marcaram para os cariocas. Wesley e Enner Valencia anotaram para os gaúchos.

Com a vitória, o Flamengo chegou a 66 pontos, reassumindo a terceira colocação, mas podendo perder o posto para o Fortaleza, que tem 65 pontos e ainda joga na rodada. Já o Internacional parou nos 65 pontos, na quarta posição, mas com a possibilidade de ser ultrapassado pelo Fortaleza. Com esta derrota, o Internacional não tem mais chances de título.

Primeiro tempo: aula do Flamengo

Nos primeiros dez minutos, o jogo foi movimentado, com os times buscando jogadas em velocidade. Se Leo Pereira só não marcou por causa de um toquinho que Rochet deu na bola e tirou da trajetória, Tabata só não marcou aos dez minutos devido a uma grande defesa de Rochet. Contudo, depois dos 15 minutos, o Mengo se impôs, buscando jogadas com os alas Alex Sandro e Wesley, ambos muito bem. O primeiro gol do Fla veio aos 28. De La Cruz cobrou pela esquerda e Leo Ortiz cabeceou, encobrindo Rochet.

O gol desnorteou o Inter, que viu seus laterais fazendo a defesa. Aos 36, depois de cruzamento de Geron e cabeçada de Laba no travessão, Alex Sandro, na área, rolou para Michael completar de primeira. Aos 40, Gerson encontrou Wesley, que foi ao fundo e cruzou para Michael fazer o 3 a 0. Primeiro tempo para a torcida do Flamengo aplaudir de pé.

Segundo tempo: reação do Internacional

Veio a etapa final, com o Internacional equilibrando o jogo e conseguindo, aos nove minutos, diminuir num belo gol de fora da área de Wesley. Quem se descontrolou foi o Flamengo, que passou a recuar muito e levou o segundo gol, com Enner Valencia escorando cruzamento de Bernabei.

Como o Colorado perdeu gol

O Flamengo tentou manter o jogo na intermediária do rival, mas errava na defesa e levou alguns sustos. Enner Valencia teve grande chance para empatar em um chute de fora da área, mas Rossi salvou. Só dava Inter e atorcida do Fla estava calada, tenda. Aos 41 minutos, Bruno Henrique (o do Inter) pegou de voleio uma bola levantada, e Rossi, no reflexo, fez a defesa do jogo. Aos 44, com o Inter em cima, a bola sobrou para o zagueiro Rogel, livre. Mas chutou para fora. Enfim, foi um milagre o Fla sustentar o 3 a 2.

FLAMENGO 3X2 INTERNACIONAL

36ª Rodada do Brasileirão

Data: 1/12/2024

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público: 56.571

FLAMENGO: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Fabrício Bruno, 36’/2ºT) e Alex Sandro; Evertton Araujo, De la Cruz (Alcaraz, 29’/2ºT) e Gerson; Plata (Varela, 42’/2ºT), Bruno Henrique (Gabigol, 42’/2ºT) e Michael. Técnico: Filipe Luís.

INTERNACIONAL: Rochet: Bruno Gomes, Rogel, Vitão (Clayton Sampaio, 27’/2ºT) e Bernabei; Fernando (Bruno Henrique, 27’/2ºT), Tabata (Daniel Carvalho, 15’/2ºT), Thiago Maia (Rômulo, 15’/2ºT) e Wesley (Vanderson, 34’/2ºT); Alan Patrick e Valencia. Técnico: Roger Machado

Gols: Leo Ortiz, 28’/1ºT (1-0)/ Michael, 36’/1ºT (2-0)/ Michael, 40’/1ºT (3-0); Wesley, 9’/2ºT (3-1); Enner Valencia, 16’/2ºT (3-2)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: De la Cruz, Gerson (FLA); Wesley, Fernand (INT)

Cartões vermelhos: