Botafogo chega ao Rio após conquista inédita da Libertadores e comemora com a torcida

O Botafogo voltou com a taça pra casa. A delegação desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, no fim da tarde deste domingo (1/12) após vencer por 3 a 1 o Atlético-MG em Buenos Aires.

Os jogadores entraram no ônibus estilizado do clube que aguardava na pista a chegada do elenco e comissão técnica. Dezenas de torcedores foram até os acessos do aeroporto para conferir de perto e celebrar, em primeira mão, a chegada alvinegra ao Rio.

Durante o trajeto até o bairro de Botafogo, muitos fãs saudaram os campeões da América. Mas a festa ficou marcada quando o veículo adentrou às ruas do bairro. Uma multidão em cima de carros, ônibus e até aárvores extravasaram a alegria da maior conquista da história do clube.

Com a conquista, o Botafogo se iguala a Vasco, Fluminense, Corinthians e Atlético-MG, Inter com um título na maior competição do continente. O recordista é o Independiente-ARG, com sete troféus, o último delas em 1984.

