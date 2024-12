Filipe Luís valoriza triunfo do Flamengo sobre o Inter: ‘Jogo impecável’

Filipe Luís continua surpreendendo pelo trabalho até então incontestável como técnico do Flamengo, apesar do pouco tempo de trabalho. Embora o Rubro-Negro também tenha contado com a sorte na vitória deste domingo (1/12) sobre o Internacional, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o desempenho da equipe segue agradando a torcida.

O treinador, aliás, também mostrou-se satisfeito com o resultado e rendimento do time no duelo contra o Colorado. Ele fez questão de relembrar o período de invencibilidade do adversário para engrandecer o triunfo.

“Estou muito feliz pela vitória, foi um grande jogo. O adversário, a esta altura, estava brigando pelo título. Existe essa comunhão no grupo, essa sinergia com a torcida, jogadores comprometidos durante a semana em todos os treinamentos. Fizeram um jogo impecável, seguiram o plano de jogo de maneira perfeita e tenho certeza de que fomos justos vencedores dessa grande partida. Pelo que me falaram, foi a primeira vez que o Inter tomou três gols no Brasileiro, não confirmo esse dado, mas me falaram”, justificou o comandante.

“São 15 jogos sem perder, não é fácil. Parece fácil, porque nós somos o Flamengo, porque estamos no Maracanã, então muitas vezes a gente dá uma vitória natural. Outras vezes, não é natural. Mas sempre é difícil. Por isso que valorizo tanto o esforço dos meus jogadores, do que fizeram durante a semana, da mobilização que tiveram para o jogo. Pudmeos ver perfeitamente o desempenho deles no campo”, concluiu.

Flamengo lidera quesitos na Série A depois de mudança no comando

O treinador já comandou o time da Gávea no Campeonato Brasileiro em nove ocasiões. Até aqui são cinco vitórias, três empates e somente uma derrota. Ou seja, o aproveitamento é de 1uase 67%.

Além disso, passou a ser a equipe com mais chances criadas (31), finalizações na área (98), gols esperados (17) e toques na área adversária (281). Simultaneamente, em situações defensivas se destaca em posses vencidas no terço final do ataque (54) e em partidas sem sofrer gols. Neste último caso, são quatro jogos.

Aumento da invencibilidade

Com a vitória, o Flamengo quebrou a sequência positiva do adversário que já durava há 16 partidas sem perder. Além disso, extinguiu as remotas possibilidades de título do Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, o Rubro-Negro passa por uma fase de invencibilidade de 10 jogos na temporada. Em seguida, o Rubro-Negro vai retornar a campo somente na próxima quarta-feira (04/12). Na oportunidade, vai enfrentar o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

O embate será válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A propósito, o técnico Filipe Luís não vai poder contar com os meio-campista De La Cruz e Gerson. Ambos vão cumprir suspensão automática. Afinal, eles receberam o terceiro cartão amarelo.

