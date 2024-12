Torcedor arrisca a própria vida para ver os jogadores do Botafogo

Vale tudo para ver os campeões da Copa Libertadores de perto. Neste domingo (1), na Zona Sul do Rio de Janeiro, um torcedor do Botafogo arriscou a própria vida para conseguir um ângulo melhor do trio elétrico do elenco alvinegro. Os jogadores desfilaram em carro aberto, na Cidade Maravilhosa.

Fanático pelo Glorioso, o homem simplesmente escalou uma árvore e conseguiu alcançar quase o topo dela. Do alto, enfim, teve uma posição privilegiada em relação ao resto da multidão. Porém, deixou o presidente do clube associativo do Botafogo, Durcesio Melo, com os cabelos em pé.

O mandatário, então, interrompeu a comemoração pelo título e pediu para o torcedor descer da árvore. Em vão. O homem permaneceu pendurado, acompanhando a celebração dos jogadores do Botafogo.

Durante a festa, aliás, algumas pessoas que acompanharam o cortejo passaram mal por conta do calor. O Rio vive um fim de semana de altas temperaturas.

O Glorioso sagrou-se campeão da Libertadores ao derrotar o Atlético por 3 a 1, no último sábado (30), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O time alvinegro, com a conquista inédita, iguala Vasco, Fluminense, Corinthians e o próprio Galo. Todos com um caneco.

