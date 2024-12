Com golaço de ??rias, Athletico e Fluminense empatam. Tricolor fora do Z4

Árias garante o empate em 1 a 1 com o Athletico, no Paraná, com um belo gol - (crédito: Lucas Merçon/Fluminense)

Após levar um gol no primeiro minuto, o Fluminense, com muita vontade e pouca eficácia, perdeu um penalti com Árias, mas com o mesmo Árias arrancou o empate em 1 a 1 diante do Athético. Assim, com o 1 a 1 na casa do Rubro-Negro paranaense, a Ligga Arena, neste domingo, 1/12, continua fora do Z4. O gol-relâmpago do Furacão foi de Belezi.

Com o empate, o Fluminense chega aos 40 pontos e segue como o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Athletico, com 42 pontos, ainda corre risco de rebaixamento, ocupando o 14º lugar. Na próxima rodada, o Flu recebe o rebaixado Cuiabá.

Athletico marca no primeiro minuto

O jogo começou com gol do time paranaense. Nikão levantou uma bola na área, Thiago Heleno deu um toquinho, ganhando de Bernal e Thiago Silva. Em seguida, outro zagueiro, Belezi, venceu a disputa de corpo com Thiago Santos para fazer 1 a 0. Com a vantagem, que praticamente acabaria com o risco de rebaixamento, o Athletico passou a jogar na defesa, segurando um Fluminense com mais de 80% de posse de bola e muito mais finalizações. O Furacão só assustou em um chute de Nikão de fora da área, que passou raspando.

O Fluminense pressionava. Dessa forma, aos 36 minutos, veio um lance polêmico. Árias recebeu pela esquerda e cruzou. Leo Godoy tentou cortar com o meio do ombro e Mycael mandou para escanteio. O árbitro Raphael Klaus nada marcou, mas o VAR o chamou e ele voltou atrás, assinalando o pênalti. Aos 40 minutos, Árias cobrou e Mycael defendeu parcialmente. Mas a bola sobrou para Árias, que, após nova defesa de Mycael, não conseguiu marcar.

Flu busca o empate

No segundo tempo, com o Flu tendo o controle do jogo, mas sem efetividade, o treinador Mano Menezes tirou Martinelli e Kauã Elias, colocando Cano e Ganso aos 13 minutos. Ganso, assim que recebeu uma bola limpa, tocou para Árias, que entrou pela direita e finalizou quase sem ângulo. Aos 20 minutos, o Fluminense empatava o duelo. Nos minutos finais, jogo lá e cá, com o Athletico perdendo uma ótima chance do Eric, que furou na hora do arremate. Nos acréscimos, Ganso agrediu Canobbio. Assim, foi expulso. Era o último ataque do jogo, Enfim, ponto que ajuda o Athético a seguir trâs pontos à frente do Z4. E o Flu ainda fora da degola.

ATHLETICO 1X1 FLUMINENSE

36ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 1/12/2024

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

ATHLETICO: Mycael; Leo Godoy, Belezi, Thiago Heleno e Esquivel; Felipinho, Gabriel (João Cruz, 35’/2ºT) e Christian (Canobbio, 21’/2ºT); Cuello, Pablo (Emersonn, 25’/2ºT) e Nikão (Eric, 25’/2ºT). Técnico: Lucho Gonzalez.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga, 33’/2ºT), Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli (Ganso, 13’/2ºT) e Lima (Nonato, 43’/2ºT); Arias, Serna (Fuentes, 43’/2ºT) e Kauã Elias (Cano, 13’/2ºT) . Técnico: Mano Menezes

Gols: Belezi, 2’/1ºT (1-0)

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa-RN)

Cartões amarelos: Christian (ATH); Lima (FLU)

Cartões vermelhos: Leo Lynck (ATH, aos 40’do 1ºT, do banco); Ganso, (FLU, 49’/2ºT)

