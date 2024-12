Cruzeiro busca empate contra o Red Bull Bragantino, que se afunda

Em jogo com dois tempos distintos, o Cruzeiro conseguiu sair com um empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, em jogo em Bragança Paulista, neste domingo (1º). Eduardo Sasha anotou para o Massa Bruta no primeiro tempo, enquanto Ramiro empatou já no fim da etapa final, em duelo válido pela 36ª rodada do Brasileirão.

Apesar do tropeço, a Raposa segue viva por vaga na Libertadores, já que surge em nono, com 49 pontos, um atrás do Corinthians, oitavo colocado e time que abre o G8. O Massa Bruta lamenta o empate. Afinal, a equipe deixava a zona de rebaixamento enquanto vencia. Mas segue em 18º, com 38 pontos – dois a menos que o Fluminense.

Primeiro tempo

Jogando em casa, o Red Bull Bragantino foi para cima do Cruzeiro. Não à toa, com cinco minutos já tinha duas finalizações ao alvo. Uma, logo no primeiro minuto, quando Lucas Cunha cabeceou e obrigou Cássio a trabalhar. Logo depois, Eduardo Sasha aproveitou a liberdade dentro da grande área, girou e, de primeira, superou o gigante arqueiro adversário: 1 a 0.

Com muitos toques de lado e pouca objetividade, o Cruzeiro não se encontrava na partida. A equipe de Fernando Diniz, sem conseguir abrir espaços na zaga adversária, abusava das finalizações de longa distância. Cleiton, goleiro do Bragantino, porém, mal trabalhou na etapa inicial.

LEIA MAIS: Botafogo chega ao Rio após conquista da Libertadores e comemora com a torcida

Segundo tempo

Atrás no placar, Fernando Diniz promoveu uma mudança e, apesar de soar defensiva, melhorou a equipe. Barreal deu lugar ao volante Ramiro, o que fez com que o Cruzeiro conseguisse melhores tramas de ataque. A equipe de Diniz, porém, exagerava nos cruzamentos, empilhando escanteios.

Aos poucos, as chances apareciam para a Raposa, que insistia pelo empate. Aos 29′, a bola sobrou limpa para Mateus Vital chutar forte de esquerda, mas bloqueado pela zaga do Bragantino. Esta, aliás, foi uma tônica da etapa final, com a imensa maioria das finalizações cruzeirenses parando em adversários.

Toda a pressão cruzeirense deu certo. Afinal, o próprio Ramiro foi quem colocou a bola no fundo do barbante. Matheus Pereira deu enfiada espetacular para Marlon, que cruzou rasteiro para o meio da área. Cleiton espalmou e o volante só complementou para deixar tudo igual, aos 40′.

Próximos passos

O Red Bull Bragantino volta a campo na quinta-feira (5), quando enfrenta o Athletico, na Ligga Arena, em Curitiba (PR). Na última rodada, no domingo (8), recebe o Criciúma, em jogo que pode rebaixar um e salvar o outro.

O Cruzeiro enfrentará o Palmeiras, em casa (com portões fechados), na quarta (4), às 21h30 (de Brasília). A despedida ocorre contra o Juventude, também no domingo, às 16h, no Alfredo Jaconi.

RED BULL BRAGANTINO 1 x 1 CRUZEIRO

36ª Rodada do Brasileirão-2024

Data e horário: domingo, 1º/12/2024, 18h30 (de Brasília)

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Renda/Público: Não divulgado

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique (Douglas Mendes, 18’/2ºT), Lucas Cunha e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Jadsom Silva, 18’/2ºT), Lucas Evangelista e Jhon Jhon; Vinicinho (Mosquera, 18’/2ºT), Eduardo Sasha (Arthur Sousa, 18’/2ºT) e Vitinho (Luan Cândido, 38’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra

CRUZEIRO: Cássio; William, João Marcelo, Villalba e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva(Zé Ivaldo, 45+3’/2ºT) e Matheus Pereira (Jesus, 45+3’/2ºT); Mateus Vital (Kenji, 37’/2ºT), Barreal (Ramiro, intervalo) e Lautaro Díaz (Tevis, 18’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz

Gols: Eduardo Sasha, 5’/1ºT (1-0); Ramiro, 40’/2ºT (1-1)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Bruno Boschilla (PR) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Wagner Reway (RS)

Cartões Amarelos: Lucas Evangelista, Cleiton (RBB); Barreal, Lucas Romero (CRU)



Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.