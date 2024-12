?Pibe de barrio?, Almada valoriza título inédito do Botafogo

Figura-chave para o Botafogo alcançar a Glória Eterna, Almada meteu um chapéu pescador em homenagem ao Fuerte Apache após o Glorioso conquistar sua primeira Copa Libertadores, no último sábado (30), no Monumental de Núñez, depois de vencer o Atlético-MG por 3 a 1, em Buenos Aires. O gesto reforça que o meia sempre será um “pibe de barrio”, um garoto que não esqueceu suas origens humildes, mesmo com todo o glamour que uma taça da Libertadores nas mãos oferece.

O Fuerte Apache é um conjunto habitacional localizado em Ciudadela, na cidade portenha. Carlos Tevez, ídolo de Boca Juniors e Corinthians, sempre foi o garoto-propaganda do bairro. Hoje, no entanto, a referência é Almada, inspiração para garotos que não usufruem das melhores condições de vida.

“Quero mandar uma saudações ao pessoal do meu bairro. Pessoas que me escrevem e me apoiam muito. Digo aos meninos que sonhem. Um dia vão alcançar seus desejos”, disse Almada, após sagrar-se campeão continental pelo Botafogo.

Almada e mais uma Copa

Sobre a Libertadores, Almada, que não é de falar muito, destacou o desempenho do Botafogo a partir das oitavas de final. O meia argentino chegou ao Mais Tradicional, somente na fase de mata-mata final, como o reforço mais caro da história do futebol brasileiro. Quando o Alvinegro ro estava na fase de grupos e na etapa eliminatória do começo do torneio, o astro defendia o Atlanta United, dos Estados Unidos.

“Fomos os melhores da Copa. Nenhum rival nos superou. Na final, com um jogador a menos, fizemos uma partida inteligente com uma amostra do nosso caráter. Merecíamos este título”, argumentou.

Por fim, Almada parou para refletir o peso que um título de Libertadores terá para sua carreira. O camisa 23 do Fogão já havia conquistado uma Copa do Mundo, em 2022, pela Argentina, no Qatar.

“A vida me deu muito mais do que eu esperava. Depois da Copa, este troféu é o mais importante da minha vida. Sabíamos que teríamos um trabalho duro. Dedico ao clube, que apostou em mim”, concluiu o meia formado nas categorias de base do Vélez Sarsfield.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.