Wesley cita desatenção para revés do Inter: ???Tínhamos que entrar mais ligados???

A fase invicta do Inter de 16 partidas chegou ao fim com a derrota por 3 a 2 para o Flamengo, neste domingo (1/12), no Maracanã. No embate pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, os gaúchos sofreram três gols logo no primeiro tempo e reagiram na etapa complementar. No entanto, a postura não foi suficiente para evitar o resultado negativo.

O atacante Wesley pontuou a desatenção da equipe como principal motivo para a derrota em sua análise

“A gente vinha sonhando com o título. Porém, nós entramos um pouco aquém no primeiro tempo, sabemos a dificuldade que é jogar aqui, o Flamengo conseguiu fazer três gols, infelizmente. Perdemos o primeiro e ganhamos o segundo. Acho que se tivéssemos entrado um pouco mais ligados, conseguiríamos um resultado positivo”, esclareceu o camisa 21.

Wesley foi o autor do primeiro gol do Inter na partida e já marcou nos últimos quatro jogos da equipe, de maneira consecutiva. Deste modo, já soma 11 gols na Série A e está a dois dos artilheiros da competição, Alerrandro, do Vitória, e Yuri Alberto, do Corinthians.

Inter dá adeus ao sonho do título do Campeonato Brasileiro

Com o revés, o Colorado não tem mais chances de conquistar o troféu do Campeonato Brasileiro. Os gaúchos estacionaram nos 65 pontos e caíram para a quarta colocação. Posteriormente, a equipe retorna a campo, na próxima quarta-feira (04/12), quando vai enfrentar o Botafogo, no Beira-Rio. A expectativa era de que este duelo pela 37ª rodada da Série A fosse um confronto direto. Entretanto, não se consolidou desta forma.

