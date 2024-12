??rias se desculpa por pênalti perdido em empate do Fluminense: ‘Assumo a responsabilidade’

O Fluminense conseguiu um empate providencial por 1 a 1 com o Athletico neste domingo (01/12), em duelo na Ligga Arena, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos protagonistas neste confronto, o atacante Árias foi de vilão a herói em questão de minutos, já que desperdiçou um pênalti ainda no primeiro tempo. Contudo, na etapa complementar, foi o autor do gol do Tricolor.

Com a derrota, os cariocas entrariam na zona de rebaixamento, principalmente com o triunfo parcial do Red Bull Bragantino sobre o Cruzeiro. Mas, após o empate nos dois duelos, o Fluminense se manteve fora do Z4. Após o jogo, o coombiano se desculpou pela falha.

“Assumo a responsabilidade, eu sou um cara que sabe da situação do clube, que sabe que a gente precisa pontuar. A gente hoje estava pensando em fazer os três pontos, sabíamos que seria um jogo difícil, muito fechado, porque o Athletico-PR também está precisando sair dessa situação”, justificou-se em entrevista à “CazéTV”.

“Sobre a cobrança (de pênalti) é parabenizar o Mycael, foi muito bem, eu bati muito mal. Mas no segundo tempo conseguimos fazer esse gol que mantém a gente nessa briga. Tomara que na quinta, diante da nossa torcida no Maracanã, a gente consiga os três pontos que são extremamente importantes”, acrescentou o jogador.

Fluminense terá confronto com adversário rebaixado

O Tricolor das Laranjeiras permanece na luta para se manter na elite do futebol brasileiro. O empate fez os cariocas seguirem na 16ª posição, uma acima da zona de rebaixamento, com 40 pontos. A equipe retorna aos gramados, na próxima quinta-feira (5). Na ocasião, terá um embate com o Cuiabá, no Maracanã. Inclusive, o oponente já teve o descenso confirmado. Assim, será uma excelente oportunidade para vencer e encaminhar a permanência na Série A.

