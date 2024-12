Mano mostra-se satisfeito com empate do Fluminense: ???Comportamento me deixou contente???

Mano Menezes evita construção de contexto tranquilo para o Fluminense, mas entende que duelo com o Cuiabá será uma "chance de ouro" para escapar do rebaixamento - (crédito: Foto: Lucas Merçon / Fluminense F.C.)

O Fluminense ficou aliviado com o empate em 1 a 1 com o Athletico, neste domingo (01/12), na Ligga Arena, em duelo pela 36ª rodada do Campeonato Braileiro. Isso porque os cariocas saíram atrás do placar, desperdiçaram pênalti com Árias, mas o próprio colombiano conseguiu gol salvador na segunda etapa. Deste modo, o seu resultado e também o empate do Bragantino permitiu que seguisse fora da zona de rebaixamento. Além de assegurar uma vantagem para o primeiro concorrente do Z4.

O técnico Mano Menezes adotou discurso otimista depois do empate com o Furacão, fora de casa. Inclusive, mostrou-se satisfeito com a postura dos seus jogadores.

“Todos os jogos são decisivos, e o que mais me deixa contente hoje é o comportamento da equipe em relação a um jogo decisivo, tendo tomado um gol na primeira bola do jogo, o que criou uma dificuldade maior. Mas a equipe teve muita personalidade, jogou mais do que o Athletico, na minha modesta opinião. Teve a penalidade máxima, perdeu, o que aumentou ainda mais essa condição mental, voltou para o segundo tempo, foi bem, empatou o jogo”, argumentou o treinador do Fluminense.

“Acho que foi um jogo grande, as duas equipes buscaram vencer até o fim e levamos um ponto importante daqui, o qual nos dá a oportunidade de na próxima partida, vencendo, quase que definir essa situação final de Campeonato Brasileiro”, complementou o comandante.

Fluminense pode garantir permanência na próxima rodada

O Tricolor tem a chance de assegurar a sua continuidade na Série A já na penúltima rodada do torneio. Para isso, além de vencer o Cuiabá, precisa torcer por tropeços de Bragantino e Criciúma. O seu oponente seguinte, o Dourado já teve a confirmação do rebaixamento, mesmo assim, Mano frisa a necessidade de haver uma cautela.

“Não tem facilidade para ninguém, nós vimos o Vasco tendo um jogo difícil contra o Atlético-GO já rebaixado, o Cuiabá fazendo um jogo parelho com o Bahia. Temos que respeitar todo mundo e fazer bem a nossa parte. Isso que eu tenho trabalhado com os jogadores nesses últimos dias. Não adianta ficar olhando para o lado, não adianta nada que não seja a parte que nós pudermos interferir”, explicou o técnico.

“Isso foi o mais importante da mensagem que a gente deixa hoje para o nosso torcedor. Um comportamento que permite que a gente chegue aqui na frente e peça para o nosso torcedor estar na quinta-feira no Maracanã nos apoiando, da mesma maneira que a torcida do Athletico apoiou hoje, a gente sabe que isso é determinante. A gente precisava ter esse comportamento para olhar para o nosso torcedor e pedir para ele ir ao Maracanã na quinta-feira”, acrescentou o treinador.

‘Chance de ouro’

Posteriormente, o comandante ressaltou que o Tricolor das Laranjeiras vai ter uma excelente oportunidade para dar fim ao sofrimento na luta contra o rebaixamento.

“A experiência ensina a gente que reta final de campeonato é dura para todo mundo. Então não tem um adversário que você fala: ‘Esse aqui não’. Raramente tem um que vai enfrentar que não tenha muita disputa. A frustração de deixar às vezes escapar o resultado, não efetivar uma vitória, me parece que acompanhou as duas equipes, Athletico e Fluminense. Se nós computarmos as perdas de pontos nos últimos minutos de jogo sobra ponto para caramba para não estar de cabelo branco e em pé nessa hora. Mas a gente não fez, por diversas razões. Tem que fazer agora, chance de ouro, levamos para a nossa casa uma condição de fazer uma vitória. Não será simples construí-la, mas estamos mais fortes do que estávamos há duas semanas para fazer aquilo que precisamos fazer”, concluiu Mano.

O empate fez os cariocas seguirem na 16ª posição, uma acima da zona de rebaixamento, com 40 pontos. A equipe retorna aos gramados, na próxima quinta-feira (05/12). Na ocasião, terá um embate com o Cuiabá, no Maracanã. Inclusive, o oponente já teve o descenso confirmado. Ou seja, representa uma excelente oportunidade para vencer e encaminhar a permanência na Série A.

