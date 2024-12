Atlético: diretoria avalia que Milito supera expectativas, mas faz ressalvas

O técnico Gabriel Milito, do Atlético, vem enfrentando críticas por parte da torcida, que questiona suas alterações táticas, improvisações e o posicionamento de jogadores. Apesar disso, a diretoria avalia que o treinador conseguiu superar as expectativas, especialmente considerando as dificuldades enfrentadas pelo clube na temporada.

Após os títulos de 2021, o Atlético perdeu peças importantes do elenco e não se reforçou à altura, mantendo jogadores criticados pelos torcedores. No início do ano, sob a gestão de Rodrigo Caetano, o clube deixou claro que seria uma temporada voltada ao equilíbrio financeiro.

Segundo apuração do Jogada10 com fontes próximas à diretoria, o objetivo inicial era avançar até as oitavas de final da Copa Libertadores (o time decidiu o título) e ter uma participação modesta na Copa do Brasil. Assim, Milito foi além do esperado, considerando o elenco limitado à sua disposição.

“O Milito tem contrato, e a avaliação é positiva. Vamos trabalhar bem esta semana, mas, no geral, consideramos que ele fez um bom trabalho,” afirmou o diretor de futebol Victor Bagy.

Apesar da visão otimista da diretoria, algumas escolhas de Milito em campo têm gerado insatisfação. A utilização de Gustavo Scarpa em funções muito defensivas e outras decisões táticas foram pontos de debate.

Ainda não há definição sobre a permanência de Milito. Reuniões previstas para esta semana devem discutir o futuro do treinador e o planejamento para a próxima temporada.

Reforços e mudanças em 2025

A diretoria do Atlético já mira 2025 com planos de reforçar o elenco de maneira significativa. Empresários que comandam o clube indicaram que a próxima temporada deve contar com contratações mais robustas para aumentar a competitividade do time.

Além disso, outra decisão importante será tomada nos próximos dias: a escolha do novo CEO de futebol do Atlético. A reunião para definir o cargo envolverá Rodrigo Caetano, ex-diretor de futebol do clube.

