Corinthians vê evolução na equipe e planeja reforços pontuais em 2025

O Corinthians já começa a pensar em 2025 e planeja ao menos quatro reforços pontuais para a próxima temporada. Ao contrário do que aconteceu neste ano, a diretoria do Timão deve ser mais minuciosa nas contratações e apenas reforçar o elenco, que internamente, é visto como bastante competitivo.

Na atual temporada, o Timão passou por uma forte reformulação, com a saída de medalhões como Cássio, Gil e Renato Augusto. Assim, noutros nomes como de Hugo Souza, André Ramalho e Rodrigo Garro, começaram a chamar atenção. A diretoria entende que, apesar de um começo ruim, a equipe vem tendo um grande avanço, principalmente no futebol apresentado. Assim, necessitando de pequenos ajustes para 2025.

A prioridade do Corinthians será na chegada de um novo zagueiro, um meia e um atacante. Um lateral-esquerdo também é bem visto pela diretoria. Tanto que o Alvinegro estuda a contratação de Wendell, do Porto, de Portugal.

O número de reforços pode aumentar se algumas saídas acontecerem. Afinal, Romero está em final de contrato e ainda não sabe se vai renovar. Além disso, Yuri Alberto virou alvo constante do futebol europeu e pode sair caso chegue uma proposta vantajosa.

Libertadores pode influenciar nas contratações do Corinthians

O tamanho do investimento na contratação desses reforços dependerá da classificação final do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Uma vaga na Libertadores aumentaria a necessidade de jogadores mais experientes e um forte investimento. Assim, a chance de chegar uma aposta no elenco é bem menor.

Atualmente, o Corinthians tem presença garantida no Paulistão e no Campeonato Brasileiro. Caso consiga a classificação para a Libertadores, automaticamente estará na Copa do Brasil em 2025.

