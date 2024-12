Renato faz mistério sobre renovação com o Grêmio: ‘Não parei para pensar’

O Grêmio garantiu a permanência na Série A ao vencer o São Paulo no último domingo (1º) e chegar aos 44 pontos na tabela. Assim, com a temporada chegando ao fim, fica o questionamente: Renato Gaúcho fica ou não para 2025? Mas o treinador deixou o futuro em aberto.

“Eu não tive tempo pra isso (pensar em renovação). Eu estou muito tranquilo quanto essa decisão, tenho que conversar com o presidente. Tem que ver realmente o que o clube quer, não sou eu quem manda, quem manda é o presidente, com seus vices, com o nosso torcedor. Mas confesso pra vocês que eu não parei pra pensar nisso, porque eu tinha coisa muito mais importante. Daqui a pouco sento com o presidente, troco algumas ideias com ele e aí vocês fazem essa pergunta a partir de hoje pro próprio presidente sobre a decisão”, comentou o técnico.

O Tricolor gaúcho venceu o paulista por 2 a 1, em Porto Alegre, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após abrir dois gols no primeiro tempo, viu os visitantes diminuirem na segunda etapa. Portanto, Renato destacou o bom início de partida, mas destacou que a equipe poderia ter definido o jogo ainda nos primeiros 45 minutos.

“Sabíamos que seria um um jogo bastante difícil. O São Paulo tem uma grande equipe. Fizemos um bom primeiro tempo, não demos espaço a equipe do do São Paulo. Marcamos pressão. Tivemos algumas oportunidades boas, claras pra gente definir o jogo ainda no primeiro tempo ainda. Além dos dois gols nós poderíamos ter definido a partida”, analisou.

Próximos jogos do Grêmio

Para encerrar a temporada, na próxima quarta-feira (4), o Imortal enfrentará o Vitória no Barradão e, em seguida, no domingo (8), o duelo será contra o Corinthians em casa, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

