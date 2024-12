??rbitro justifica expulsão de Ganso, do Fluminense, que está fora do jogo com o Cuiabá

Curitiba, Brasil - 01/12/2024 - Est..dio Ligga Arena - .Fluminense enfrenta o Athletico-PR esta noite em Curitiba pela 36.. rodada do Campeonato Brasileiro 2024....FOTO: LUCAS MER..ON / FLUMINENSE F.C....IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga....o, seu.uso comercial est.. vetado incondicionalmente por seu autor e o.Fluminense Football Club... obrigat..rio mencionar o nome do autor ou.usar a imagem....IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution..Commercial use is prohibited unconditionally by its author and.Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the.author or use the image....IMPORTANTE: Im..gen para uso solamente institucional y distribuici..n. El.uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. ...s mandat..rio mencionar el nombre del autor ao usar el im..gen. - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Um das peças-chave do Fluminense na temporada, Paulo Henrique Ganso conviveu na última semana com dores na lombar e quase ficou de fora do duelo com o Athletico, em Curitiba. No entanto, o camisa 10 iniciou a partida no banco e no segundo tempo foi decisivo com uma assistência no empate por 1 a 1. O jogador ainda se envolveu em um lance polêmico ao empurrar Canobbio e ser expulso, ficando de fora do jogo com o Cuiabá, no Maracanã.

Nesse sentido, o meio-campista atuou no sacrifício, porém mesmo assim esbanjou categoria ao encontrar Jhon Arias pela direita para deixar o dele. Vale lembrar que o colombiano teve a chance de marcar no fim do primeiro tempo, porém desperdiçou um pênalti. O árbitro Raphael Claus justificou na súmula o cartão vermelho.

“Motivo: V2.8. Outro motivo (detalhar no campo expulsões) – Por atingir com a mão espalmada o pescoço do seu adversário, sr: Agustin Canobbio Graviz, nº 14 fora da disputa de bola. informo ainda que neste momento o jogo estava paralisado e a bola fora de jogo.” (sic)”, escreveu o juiz.

Antes do duelo com o Furacão, Ganso sequer participou de treinamentos com o grupo no CT Carlos Castilho e seguiu um cronograma de tratamento intensivo junto à fisioterapia. O sacrifício valeu a pena, visto que o Tricolor voltou de Curitiba com um ponto importante na bagagem.

Situação na tabela

Com a igualdade no placar, os comandados do técnico Mano Menezes seguem fora da zona de rebaixamento e aumentaram a vantagem para o Tigre, que agora é de dois pontos. Nesse sentido, caso vença o Dourado, dia 5, às 20h (de Brasília), e Criciúma e Bragantino voltem a tropeçar, a equipe carioca pode se livrar da degola.

Isso transforma o confronto direto em duelo decisivo. O Cuiabá, aliás, já está matematicamente rebaixado ao lado do Atlético-GO, restando mais duas vagas na próxima edição da Série B.

A partida contra a equipe mato-grossense será a última do Tricolor no Maracanã nesta temporada. Por fim, na última rodada, o Fluminense mede forças com o Palmeiras, dia 8, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque.

