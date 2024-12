Seedorf celebra título do Botafogo: ‘Muito feliz pelos torcedores’

O Botafogo fez história no último sábado (30) ao conquistar seu primeiro título da Libertadores, derrotando o Atlético-MG por 3 a 1. Dentre muitos famosos que celebraram a vitória, Seedorf, ex-jogador do clube, também comemorou o feito.

“Com muito mérito, o Botafogo conquistou a Conmebol Libertadores. Parabenizo o clube, a comissão técnica, os jogadores e principalmente a fantástica torcida fiel. Estou muito feliz pelos torcedores que agora podem virar a página e escrever um novo capítulo como Campeões da Copa mais cobiçada da América do Sul! #Botafogo #TempodeBotafogo #Glorioso”, publicou o holandês.

O holandês jogou no Alvinegro entre 2012 e 2013, participando de um dos grandes elencos do clube. Durante a passagem pelo Rio de Janeiro, conquistou um Campeonato Carioca. Há um ano, Seedorf falou com carinho sobre o Glorioso.

Possibilidade de mais um título na temporada

Além de conquistar a Copa Libertadores, o Botafogo também pode ser campeão do Campeonato Brasileiro. A equipe de Artur Jorge Ocupa a liderança da tabela com 73 pontos, enquanto o Palmeiras vem logo atrás com 70. Assim, o Glorioso tem a chance de garantir o título já na próxima rodada.

Para isso, precisa vencer o Internacional e torcer para que o Alviverde perca ou empate em seu jogo. Em caso de vitória do Palmeiras, a definição do campeonato ficará para a 38ª rodada. Para comemorar o título continental e buscar o nacional, a torcida alvinegra esgotou os ingressos para o último confronto em casa na temporada.

