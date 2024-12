Fiorentina atualiza quadro de saúde de Edoardo Bove após mal súbito

FLORENCE, ITALY - OCTOBER 27: Edoardo Bove of ACF Fiorentina reacts during the Serie A match between Fiorentina and AS Roma at Stadio Artemio Franchi on October 27, 2024 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) - (crédito: Getty Images)

O último boletim médico trouxe boas notícias sobre Edoardo Bove, da Fiorentina. O jogador de 22 anos foi extubado, passou a noite bem e não apresentou ”lesões agudas” após o mal súbito sofrido durante o jogo contra a Inter de Milão, no último domingo (1), pela Série A da Itália. O meio-campista está lúcido, mas ainda não há previsão de alta.

Informações do jornal ‘La Repubblica’ apontam para suspeitas que Bove tenha sofrido uma crise epilética. O meia não apresentou qualquer tipo de dano no cérebro e tampouco no coração, e os médicos excluíram ”lesões agudas” em seu organismo.

Edoardo Bove evoluiu em seu quadro na madrugada de domingo para segunda (2) e acabou extubado 13 horas depois do ocorrido. Apesar de estar acordado e lúcido, o jogador de 22 anos segue na UTI e passará por novos exames no decorrer do dia.

O caso

Bove sofreu um mal súbito ainda aos 17 minutos da partida entre Fiorentina e Inter de Milão, no último domingo (1), no Artemio Franchi, pela Serie A do Campeonato Italiano.

O meia passou mal e caiu sozinho, desacordado, no gramado. Jogadores acionaram profissionais emergência do estádio no momento em que perceberam a queda do atleta. Bove deixou o local de ambulância e foi levado ao Hospital Universitário Careggi, em Florença, enquanto o jogo acabou adiado.

Socorrido quase imediatamente, Bove chegou estável do ponto de vista cardiovascular quando deu entrada na UTI. Edoardo passará por reavaliação nas próximas 24 horas.

Apoio a Edoardo Bove

Além das inúmeras manifestações de torcedores nas redes sociais, a Fiorentina também demonstrou apoio a Bove. O presidente do clube italiano, Rocco Commisso, mandou uma mensagem ao meio-campista.

“Vamos, Edoardo, estamos com você. És um menino forte e de grande caráter. Estamos próximos da família do menino nesses momentos”, disse Rocco.

ACF Fiorentina comunica che Edoardo Bove, dopo aver passato una notte tranquilla, è stato risvegliato ed estubato questa mattina. Attualmente è sveglio, vigile ed orientato. pic.twitter.com/UcCJId726X — ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 2, 2024

O jovem jogador despontou como uma das novas promessas do futebol italiano. Nascido na capital do país, o meia de 22 anos deixou a base da Roma para subir ao profissional em 2021. O auge da carreira aconteceu justamente nesse período, sob o comando de José Mourinho.

