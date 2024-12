Galvão Bueno busca oportunidades de projetos em TVs abertas em 2025

Às vésperas de encerrar definitivamente seu vínculo com a Globo, Galvão Bueno segue avaliando os próximos passos da carreira – visto que parar não é opção. A equipe de uma das principais vozes do Brasil trabalha com o objetivo de manter a ampla exposição do narrador e, nesse cenário, tem buscado emissoras de TV aberta para apresentar novos projetos. Houve contatos com duas até o momento.

A equipe de Galvão entrou em contato com SBT e Band em busca de receptividade aos projetos do narrador. O Grupo Bandeirantes, aliás, figura como antiga casa do comunicador, que se destacou na emissora entre 1977 e 1981. Com o objetivo de mantê-lo em ênfase, o desenvolvimento das ideias dependerão das conversas e propostas do canal que abrirá portas ao comunicador.

Vale destacar que Galvão Bueno assinou contrato com o Amazon Prime para temporada 2025. O comunicador ganhará destaque absoluto como a principal voz do streaming para transmissões da próxima edição do Campeonato Brasileiro. A oficialização do acordo deverá ocorre nos próximos dias.

Contatos com SBT e Band

Ainda de acordo com a ‘F5 Folha’, Galvão Bueno e sua equipe ainda não obtiveram retorno do SBT referente aos projetos. Cenário distinto ao da Band, que recebeu o contato com receptividade e trabalha em uma forma de avanço às ideias apresentadas.

Não há projeções para uma espécie de programação semanal na emissora, devido principalmente aos outros compromissos que tem, mas as conversas estão em estágio inicial. Nesse sentido, tudo dependerá das propostas em mesa e do desenrolar nos encontros entre as partes envolvidas.

Galvão Bueno em 2025

Embora os outros projetos ainda estejam tomando forma, sabe-se que Galvão Bueno terá voz no Amazon Prime Vídeo. A escolha do narrador deve-se à grande popularidade que tem no meio esportivo e, também por isso, ganhará status de ‘garoto-propaganda’ no streaming. Ele estará à frente do marketing de atualização dos 38 jogos exclusivos do canal na próxima edição do Campeonato Brasileiro.

O narrador também investirá ainda mais fundo em seu canal no Youtube, que passará por reformulação. Nesse ínterim, busca portas e oportunidades em uma emissora de TV aberta para manter-se ainda mais em evidência e, quem sabe, lucrar mais do que conseguia na TV Globo.

