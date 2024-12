Textor celebra vitória do Flamengo em festa do título do Botafogo

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - JUNE 26: Botafogo president John Textor before the match between Botafogo and Fluminense as part of Brasileirao 2022 at Estadio Olimpico Nilton Santos on June 26, 2022 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images) - (crédito: Getty Images)

Enquanto o Botafogo comemorava o título da Libertadores, o Flamengo enfrentava o Internacional, até então candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Mas com a vitória do Rubro-Negro, o Colorado não tem mais chances de alcançar o Glorioso. Portanto, John Textor ficou feliz com a notícia e vibrou com o triunfo do rival.

“O que aconteceu no jogo Flamengo x Internacional? [Depois de receber a resposta da repórter Duda Dalponte] Wow… Eu amo o Flamengo! Quero agradecer ao Rodolfo Landim, ao Gabigol, ao Wesley, todos os meus jogadores preferidos do Flamengo. Grande trabalho! Obrigado, Rio de Janeiro!”, comentou Textor, dono da SAF do Botafogo, ao “SporTV”.

Assim, a disputa do título Brasileiro esté entre Botafogo e Palmeiras, com 73 e 70 pontos, respectivamente. Para garantir o título antecipadamente já na próxima rodada, o Botafogo precisa vencer seu duelo e contar com uma derrota ou empate do Palmeiras em sua partida.

Mas se o Verdão vencer, a decisão do campeonato será adiada para a última rodada. Para celebrar a conquista da Libertadores e continuar na luta pelo Brasileirão, a torcida alvinegra esgotou os ingressos para o último jogo em casa nesta temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.