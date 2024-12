Flamengo tem desfalques importantes contra o Criciúma

O Flamengo tem dois desfalques do setor de meio-campo para o jogo contra o Criciúma, nesta quarta, às 20h, no Heriberto Hulse, pela 37ª rodada do Brasileiro. O técnico Filipe Luís, afinal, não poderá contar com Gerson e De La Cruz. Os dois receberam o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Inter e esrtão suspensos diante do Tigre.

De la Cruz recebeu o amarelo aos 42 minutos da primeira etapa. O uruguaio desarmou Alan Patrick com carrinho, mas o árbitro entendeu que utilizou de força excessiva mesmo que tenha tocado a bola primeiro. Punição gerou muita reclamação do meia.

Já o cartão para Gerson foi ainda mais polêmico. O capitão reclamou que o árbitro interferiu em lance que originou jogada de gol do Internacional. Plata se chocou com o árbitro, que não parou a partida e determinou bola ao chão. O protesto, afinal, rendeu cartão amarelo para o camisa 8.

Além da ausência dos meias, o Flamengo não deve relacionar Gabigol para o duelo. O atacante está pendurado e corre risco de ficar fora contra o Vitória, partida de despedida do atacante.

As opções

Com isso, Filipe Luís terá que mover peças para o time principal. Erick Pulgar deve voltar ao time após cumprir suspensão contra o Internacional. Assim, Evertton Araújo pode fazer a função de segundo volante. Agora, como também não terá Gerson, o treinador deve promover a entrada de Carlos Alcaraz ou Matheus Gonçalves no setor de criação do meio-campo.

