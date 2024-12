Bilionário grego admite negociação por compra do Vasco; magnata esteve no RJ

O grego Evangelos Marinakis está de fato negociando a compra da SAF do Vasco. Dono também do Olympiacos (GRE) e Nottingham Forest (ING), o magnata, que tem fortuna avaliada em R$ 22 bilhões, já esteve algumas vezes no Rio de Janeiro nos últimos meses, apurou o Jogada10.

O jornalista Rob Dorsett, do “Sky Sports”, da Inglaterra, revelou nesta segunda-feira (2) que o grego de 57 anos realmente está negociando com um clube brasileiro: o Vasco. A entrevista em si será divulgada na terça-feira (3) pelo jornal britânico.

Investidor de sucesso, especialmente no setor marítimo, a família de Marinakis é dona da Capital Maritime Group, operadora de embarcações oceânicas. No futebol, o grego possui em seu portfólio o Nottingham Forest, que atua na Premier League, o Olympiacos, principal clube da Grécia, e o Rio Ave, da primeira divisão de Portugal. Edu Gaspar, ex-diretor esportivo do Arsenal e Seleção Brasileira, foi a contratação mais recente do braço esportivo do grupo. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, o brasileiro é peça importante na negociação.

Potencial comprador do Vasco já esteve no Brasil

Em agosto de 2024, aliás, o grego fez uma visita ao Brasil. Ele foi ao Maracanã acompanhar à final do Intercontinental de clubes sub-20, em final entre Flamengo e Olympiacos. Na ocasião, Marinakis conversou com pessoas ligadas ao futebol carioca. Além disso, ele possui investimento em petróleo na cidade.

O Vasco já possui um “Acordo de não-divulgação” (NDA) com o magnata. Isso propiciou a troca de informações e documentos entre sua empresa e a SAF cruz-maltina. A negociação, porém, não é simples. Afinal, o Vasco está em disputa com a A-CAP, dona de 31% das ações (integralizadas pela 777 Partners, antiga sócia majoritária) na arbitragem na Fundação Getúlio Vargas. O Vasco segue com 30% das ações. A disputa, então, é pelos 39% restantes, com o clube bastante otimista quanto a um desfecho favorável ao cruz-maltino. A A-CAP deseja a venda, até porque, segundo o próprio presidente Pedrinho, não há interesse por parte da empresa em deter clubes de futebol.

Confira publicação dele após ida ao Maracanã

“Hoje à noite assistimos e vivenciamos uma grande final contra um grande adversário sediado em um estádio histórico, o Maracanã, no Brasil, a casa do futebol. Hoje à noite, nossos jovens jogadores jogaram diante de 40.000 torcedores que nunca pararam de cantar pelo seu time Flamengo. Eles fizeram uma exibição de futebol, cheios de paixão e determinação da magnitude do Olympiacos, e são dignos de elogios por chegarem tão alto! Mais uma vez, eles nos deixaram muito orgulhosos deles! Não tenho dúvidas de que eles continuarão conquistando novos picos e realizando seus sonhos. Todos os dias em nossa academia, nossos jogadores trabalham com grandes treinadores e uma equipe de pessoas que os ajudam e os incentivam a desenvolver seu talento e amor pelo futebol.

No Olympiacos, somos uma família e, como eu disse antes, sempre estarei ao lado dos jovens jogadores para que juntos possamos construir seu futuro, construir o futuro do nosso Clube e do futebol grego. Pouco antes de nosso Olympiacos celebrar 100 anos de história lendária, adicionamos nossos primeiros troféus europeus à nossa gloriosa história — os da UEFA Europa Conference League e da UEFA Youth League, e hoje participamos da final da Copa Intercontinental Sub-20. E não vamos parar; continuamos fortes, CONTINUAMOS SONHANDO!

Viva o Olympiacos!”

