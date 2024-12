Vasco recebe notificação do Cincinatti por compra de Orellano

O Vasco informou, nesta segunda-feira, que recebeu notificação do FC Cincinnati, que irá exercer a compra de Luca Orellano. O atacante, aliás, está emprestado ao clube dos Estados Unidos. O valor gira em torno dos US$ 3 milhões, cerca de R$ 18 milhões na cotação atual.

Orellano se destacou na MLS e registrou 12 gols e cinco assistências em 42 jogos. O empréstimo tinha cláusula de passe fixado e prioridade de compra caso o Cincinnati quisesse exercê-la, o que acontecerá. O departamente de futebol só tem de aceitar o movimento dos americanos.

O Vasco pagou US$ 3 milhões (cerca de R$ 15,8 milhões na cotação da época) por 60% dos direitos econômicos do jogador, no início do ano passado. No contrato, o clube ainda poderia ser obrigado a comprar mais 25% do direitos de Orellano, mas ele não cumpriu as metas.

O atacante foi a grande contratação da ‘era 777 Partners’. Contudo, o jovem teve temporada tímida em 2023 e pediu para deixar o clube em 2024 logo após a disputa do Campeonato Carioca. Ele tinha chance de retornar para o Vélez Sarfield, mas partiu para o time norte-americano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.