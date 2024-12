Luiz Henrique e Marlon Freitas recriam foto histórica de Garrincha e Nilton Santos

Teve homenagens aos ídolos Garrincha e Nilton Santos após a conquista inédita do Botafogo. Luiz Henrique e Marlon Freitas, dois jogadores fundamentais na campanha do Alvinegro na temporada, recriaram uma foto histórica da dupla.

Em 1958, na conquista do primeiro título da Copa do Mundo, Nilton Santos estava segurando a Taça Jules Rimet, e ao seu lado, estava Garrincha. Ambos dormiam no retorno para o Brasil. Assim, eles repetiram a pose da foto.

O Alvinegro, por sua vez, repostou ambas as imagens em um vídeo em uma rede social, a primeira de Garrincha e Nilton Santos, na sequência, Luiz Henrique e Marlon Freitas.

“Honrar o passado e os maiores de todos os tempos!”, postou o perfil do Botafogo.

Honrar o passado e os maiores de todos os tempos! ???????? BOM DIA, FAMÍLIA BOTAFOGO! BOM DIA, CAMPEÕES DA AMÉRICA! ???????? #TempoDeBotafogo pic.twitter.com/jKQk5111qe — Botafogo F.R. (@Botafogo) December 2, 2024

Em 2024, portanto, quem segurou a taça da Libertadores foi Marlon Freitas, enquanto Luiz Henrique, estava no assento ao lado, na viagem de volta para o Rio de Janeiro após a conquista no último sábado (30). Os dois fecharam os olhos para parecerem que estavam dormindo, como os ídolos alvinegros daquela época.

Vale ressaltar que o atacante é o dono da atual camisa 7, eternizada por Garrincha. Além disso, ele foi autor de um dos gols na vitória por 3 a 1 contra o Atlético Mineiro e ainda foi eleito o melhor jogador da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.