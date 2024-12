Policiais e torcedores estão na sede do Corinthians para acompanhar votação de impeachment

O futuro do presidente do Corinthians, Augusto Melo, pode ganhar novos rumos a partir desta segunda-feira (2). O Conselho Deliberativo do clube se reúne para votar o impeachment contra atual mandatário. Assim, o Parque São Jorge, sede do clube social, já começa a receber apoio policial e torcedores.

Tropas de Choque e membros da Polícia Militar de São Paulo estão presentes no local da votação, assim como os torcedores. As ruas localizadas no entorno do Parque São Jorge já foram fechadas. Além disso, são esperados mais de 4 mil torcedores nos arredores da sede social.

No local, há apoiadores de Augusto Melo. Faixas com os seguintes dizeres: ‘não vai ter golpe” estão com distribuição aos torcedores. Além disso, cânticos a favor do presidente Augusto Melo.

As reuniões do Conselho Deliberativo do Corinthians geralmente acontecem no teatro do Parque São Jorge. No entanto, prezando a segurança de todos os envolvidos, a votação será realizada no miniginásio do clube.

A votação de impeachment de Augusto Melo

A votação estará sendo feita no modelo de maioria simples. Ou seja, contando apenas os conselheiros que compareceram. Exemplo: se apenas 60 forem, o impeachment seguirá com 31 votos favoráveis, mesmo que todos os que não votaram sejam contra.

Caso o Conselho Deliberativo aprove o impeachment, o processo seguirá para a votação dos associados. Atualmente, o Conselho Deliberativo do Corinthians conta com 301 conselheiros, sendo 200 trienais e 101 vitalícios. A expectativa é de que a grande maioria compareça à votação.

Na última semana, o Conselho de Orientação Fiscal (CORI) pediu mais um processo de impeachment de Augusto Melo, já aceito pelo Conselho Deliberativo. Desta vez, a argumentação é de que o mandatário do Corinthians não apresentou algumas contas auditadas referentes ao segundo semestre deste ano. Esta nova eleição, porém, ainda não tem data marcada.

