Corinthians avalia retorno de zagueiro que se destacou no Ceará

João Pedro Tchoca durante treinamento no profissional do Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Emprestado pelo Corinthians ao Ceará em agosto, o zagueiro João Pedro Tchoca, campeão da Copinha no início do ano, se destacou pelo Vozão na reta final da temporada. O defensor assumiu a titularidade da equipe na 30ª rodada da Série B. A partir daí, o atleta emendou uma sequência na qual o clube somou 19 pontos, o que foi fundamental para o acesso ao Brasileirão.

O defensor, segundo a ‘Flashscore’, plataforma que é líder global em resultados e estatísticas ao vivo, em conjunto com a ‘Opta’, somou ótimos números na Série B, mesmo em um curto período. Em apenas 10 jogos como titular, o jogador acumulou 7 vitórias, 1 empate e duas derrotas, com 811 minutos em campo, 6 gols sofridos (média de 0,6 por partida), zero cartões recebidos e uma média de 7,1 por suas atuações.

Além disso, Tchoca teve um total de 9 divididas ganhas, 8 bloqueios, 26 recuperações de bola, 10 interceptações, 35 rebatidas, 376 passes completos, sendo 2 decisivos, e apenas 6 faltas cometidas. Assim, o defensor alcançou uma média de 0,6 transgressões cometidas por jogo.

Por conta das boas atuações do zagueiro, o Corinthians estuda o retorno do jogador para compor o elenco. Essa estratégia de empréstimo dos atletas da base já foi explorada pelo clube em outras situações. Por exemplo, com os zagueiros João Victor (atualmente no Vasco) e Caetano, além do volante Maycon.

Passagem no profissional do Corinthians

Pelo profissional do Corinthians, João Pedro atuou em 2 jogos oficiais, somando um total de 99 minutos em campo. Dessa maneira, o defensor esteve presente nos empates com Água Santa, pelo Campeonato Paulista, e contra o São Paulo, pelo Brasileirão. Por fim, o jogador possui contrato válido com o clube até dezembro de 2026.