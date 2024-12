Atlético e Cruzeiro sondam Luís Castro para assumir comando técnico

Insatisfeitos com o desempenho de seus treinadores, Atlético e Cruzeiro iniciaram conversas com os empresários do técnico Luís Castro. O nome do português, que já recebeu uma proposta do Santos, aparece como possível solução para os dois gigantes mineiros.

O Jogada10 apurou que o Cruzeiro foi o primeiro a entrar em contato com Luís Castro. Após a campanha irregular de Fernando Diniz à frente da agremiação, marcada pela perda do título da Copa Sul-Americana, o CEO Alexandre Mattos buscou informações sobre a viabilidade de contratar o treinador. A intenção é reformular o time para a próxima temporada, apostando em um técnico experiente para recuperar o desempenho da equipe.

No Atlético, o cenário é semelhante. A diretoria está profundamente frustrada com as derrotas recentes, incluindo as perdas dos títulos da Copa do Brasil, para o Flamengo, e Libertadores, para o Botafogo. Apesar de o trabalho de Gabriel Milito ter superado algumas expectativas iniciais, as escolhas do treinador em jogos decisivos colocaram sua permanência em dúvida. Victor Bagy, diretor de futebol, aliás, já fez contato com representantes de Luís Castro para entender o cenário.

Concorrência com o Santos

Luís Castro já tem uma proposta oficial do Santos, que tenta contratar o técnico para liderar o time no retorno à Série A em 2025. No entanto, a demora na resposta transformou a negociação em uma novela, com o clube paulista ainda aguardando um “sim” do treinador.

