Savarino revela atritos com Cuca e Rodrigo Caetano antes de deixar o Atlético

O atacante Savarino, atualmente campeão da Copa Libertadores com o Botafogo e prestes a conquistar o Brasileirão, relembrou os momentos de tensão que marcaram sua saída do Atlético em 2022. Ele detalhou desentendimentos com o técnico Cuca e o então diretor de futebol Rodrigo Caetano, apontando esses conflitos como os principais motivos para sua saída.

Savarino revelou que sua relação com Cuca, antes positiva, desgastou-se após um período de lesão. Segundo ele, a chegada de novos reforços como Ademir e Pavón contribuiu para sua perda de espaço no time.

“Primeiramente, tudo começou com uma briga com o Cuca. Eu tinha uma boa amizade com ele. Mas me machuquei e perdi espaço no time. Quando o Atlético começou a trazer muitos jogadores, percebi que estava ficando de lado. Eu sou um jogador que gosta de jogar e tinha bons números para continuar sendo importante”, explicou o venezuelano, em entrevista ao jornalista Heverton Guimarães, da TV Bandeirantes.

O atrito com Rodrigo Caetano aconteceu em um contexto diferente. Savarino afirmou que queria passar mais tempo com sua seleção, especialmente porque a Venezuela estava iniciando um novo ciclo com um técnico diferente.

“Tive uma briga com o Rodrigo Caetano porque eu queria ficar na Venezuela durante as férias e participar do começo do trabalho com o novo treinador da seleção. Ele não permitiu, e isso me deixou muito chateado. A situação só piorou depois disso”, relatou.

O atacante relatou que, após os desentendimentos, o clube o pressionou para sair.

“O Atlético disse: ‘Você vai embora, senão não vai jogar mais’. Foi então que aceitei a oferta do Real Salt Lake e voltei para os Estados Unidos.”

O Jogada10 procurou o técnico Cuca para obter sua versão dos fatos, mas ainda não recebeu uma resposta. Caso o treinador se pronuncie, a matéria será atualizada.

Números e conquistas no Galo

Savarino defendeu o Atlético de 2020 a 2022, somando 99 jogos, 21 gols e 19 assistências. Ele conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil em 2021, além da Supercopa do Brasil em 2022 e três Campeonatos Mineiros consecutivos (2020-2022).

