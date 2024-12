Luiz Araújo, do Flamengo, pode voltar contra o Criciúma

Luiz Araújo deve voltar a jogar pelo Flamengo nesta reta final de temporada. Nas últimas semanas, o atacante vinha treinando separado do restante do elenco e, por isso, não foi relacionado para os compromissos recentes do Rubro-Negro. Agora, o camisa 7 vive dias fundamentais para garantir presença no jogo contra o Criciúma.

Nesta segunda-feira (2), o atacante apareceu novamente nas imagens das atividades do clube. Assim, ele tem grande chance de enfrentar o Criciúma, pela 37ª rodada do Brasileirão. O camisa 7 está afastado dos gramados há 17 jogos e vivia uma das melhores temporadas da carreira quando sofreu lesão.

Até antes da lesão, Luiz Araújo era um dos destaques do Flamengo na temporada e vivia um ano fantástico com o Rubro-Negro. Em 2024, o atacante atuou em 50 partidas, nas quais marcou seis gols e deu dez assistências.

O técnico Filipe Luís tem a chance de contar com o retorno do atacante, porém terá dois desfalques importantes no setor de meio-campo. De La Cruz e Gerson receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora contra o Tigre.

Com esperança de retorno de Luiz Araújo, o Flamengo enfrenta o Criciúma nesta quarta-feira (04), pela 37ª rodada do Brasileirão, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.