DF termina a primeira rodada da Super Copa Capital Sub-17 sem vitória

O Santos derrotou o Grêmio Valparaíso no Bezerrão na manhã desta segunda-feira na primeira exibição dos dois times no torneio - (crédito: Gustavo Roquete/Capital SAF)

Os times do Distrito Federal não venceram na primeira rodada da Super Copa Capital Sub-17. O Capital pontuou, mas Grêmio Valparaíso e Canaã amargaram derrotas. Disputado desde o último domingo por 16 clubes divididos em quatro grupos com quatro times cada, o torneio teve jogos de abertura nos grupos A e B no último domingo, e do C e D nesta segunda-feira (2). A segunda jornada inicia nesta terça (tabela no fim da matéria).

Pelo Grupo C, o Grêmio Valparaíso perdeu para o Santos por 3 x 0, no Bezerrão. No duelo nordestino, o Fortaleza derrotou o Vitória por 3 x 1. Pelo D, o Goiás levou a melhor em cima da Ferroviária, com 3 x 1 no placar no Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros (Cecaf), no Setor Policial Sul. O Athletico Paranaense mostrou força e goleou o Coimbra por 4 x 1 na tarde desta terça-feira também no Cecaf.

No domingo, Capital e Corinthians abriram a segunda edição do torneio empatando por 1 x 1 no Estádio JK, no Paranoá. O Atlético Goianiense goleou o Galvez por 7 x 0 e lidera o chaveamento. Pelo Grupo B, Bahia o triunfou por 3 x 1 contra Vila Nova e o Atlético-MG teve um placar elástico contra o Canaã, finalizando a partida com 5 x 1.

A segunda rodada começa nesta terça-feira (3). Os times dos grupos A e B entram em ação. São dois confrontos pela manhã e outros dois à tarde. Capital e Atlético-GO se enfrentam às 10h, no Estádio JK. No mesmo horário, Canaã e Bahia duelarão no Estádio Abadião. No turno vespertino, Corinthians e Galvez medirão forças às 15h, no JK, no Paranoá. Paralelamente, o Atlético-MG encara i Vila Nova, no Abadião.

Na quarta-feira (4), Greval e Fortaleza se encontram, às 10h, no Estádio Bezerrão. No mesmo horário, Goiás e Coimbra se encontram no Cecaf. Às 15h, a partida entre Santos e Vitória no Bezerrão. Ferroviária e Athletico-PR se enfrentarão no Cecaf.

Programe-se

3/12/2024 - Terça-feira

Grupo A

10h Capital x Atlético-GO (JK)

15h Corinthians x Galvez (JK)

Grupo B

10h Canaã x Bahia (Abadião)

15h Atlético-MG x Vila Nova (Abadião)

4/12/2024 - Quarta-feira

Grupo C

10h Greval x Fortaleza (Bezerrão)

15h Santos x Vitória (Bezerrão)

Grupo D

10h Goiás x Coimbra (Cecaf)

15h Ferroviária x Athletico-PR (Cecaf)

Ingresso: a entrada é franca

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima