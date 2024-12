Atlético afirma dois pênaltis não marcados na final e vai pedir punição de árbitros

A diretoria do Atlético-MG vai formalizar uma reclamação à Conmebol sobre a arbitragem na final da Libertadores, disputada no último sábado (30), em Buenos Aires. O motivo é a insatisfação com duas penalidades máximas não marcadas na derrota para o Botafogo.

Victor Bagy, ídolo do clube e atualmente diretor de futebol, foi quem revelou que a diretoria fará uma reclamação formal à entidade que comanda o futebol sul-americano. O árbitro da partida foi Facundo Tello, e no VAR estava Mauro Vigliano, ambos da Argentina.

“Vamos formalizar uma reclamação oficial junto à Conmebol, pedindo punição severa à arbitragem, principalmente aos membros do VAR, e também solicitaremos as imagens e o áudio”, disse Victor.

Os dois lances envolvem o volante Marlon Freitas, do Botafogo. O primeiro ocorreu no início do segundo tempo, quando ele derrubou Hulk em um contato na linha da grande área. O segundo foi em uma dividida com Deyverson, quando Freitas chutou ele e a bola juntos.

“As imagens servirão para analisar a perspectiva deles, e o áudio de comunicação será para entender melhor o momento. Essas são as medidas que vamos tomar, são nossos direitos. Reiterando que isso não tira o mérito do Botafogo e não é uma desculpa pela nossa não conquista no final de semana, mas estamos extremamente revoltados com a conduta da arbitragem”, finalizou Victor Bagy.

Para comentaristas de arbitragem, o lance com Deyverson foi de fato uma falta não marcada pelo juiz, enquanto o de Hulk não foi. O Galo alega que a reclamação não é uma tentativa de justificar a derrota para o Botafogo na grande decisão.

