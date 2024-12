Luxemburgo revela motivos de não acerto com o Santos em duas ocasiões

O Santos tentou, por duas oportunidades, a contratação de Luxemburgo nos últimos anos. Aliás, em 2022, o presidente Andrés Rueda negociou com o técnico e quase acertou a contratação, mas a irritação com o vazamento das informações fez o dirigente voltar atrás.

Nesta segunda-feira (02), em entrevista durante sua participação no 1º Congresso Futebol e Finanças, em Santos, Luxemburgo detalhou e explicou por que desistiu de treinar o Peixe um ano antes do rebaixamento para a Série B, ocorrido em 2023.

“Eu me reuni com ele, depois vazou a notícia e ele disse que foi o Olivério Júnior (assessor de imprensa de Luxemburgo à época). Eu disse: ‘Você está enganado. Foi você ou fui eu, mas eu não fui. Então, foi você quem vazou'”, afirmou Luxa.

“Ele foi a uma reunião do Comitê de Gestão e falou que tinha conversado comigo. Então, quem vazou foi ele. E por isso ele me perdeu. Como vou trabalhar com um cara que chega para mim e diz que não pode confiar em mim porque eu vazei a notícia, mas só estavam eu e ele e eu não vazei? Então, quem vazou? Ele e o grupo de gestão do clube. Por isso, eu não vim para o Santos, mas foi bom. Eu não daria certo com ele”, completou o técnico.

Luxemburgo, aliás, está livre no mercado desde que deixou o Corinthians em setembro de 2023 e avalia o que fará para a próxima temporada. No entanto, também falou sobre não ir ao Peixe durante a Série B deste ano.

” Quando vou para um clube, todas essas perguntas passam de ser amenas e viram porrada, só pancadaria, essa é a grande verdade, porque eu também não sou de alisar ninguém, e eu traria um peso muito grande para o Santos, que precisava estar tranquilo para subir para a primeira divisão, fazer o trabalho. Às vezes em vez de ajudar você atrapalha”, concluiu Luxemburgo.

