São Paulo vence o Palmeiras de virada e é tetracampeão da Copa do Brasil Sub-20

O São Paulo é campeão da Copa do Brasil Sub-20! O título do Tricolor veio diante do rival Palmeiras, em uma vitória de virada eletrizante no Morumbis, na noite desta segunda-feira (02). O Verdão abriu 2 a 0 no primeiro tempo. Entretanto, os crias de Cotia diminuíram antes do intervalo e viraram na segunda etapa.

O título foi o quarto do Tricolor no torneio, se isolando como maior campeão. Antes disso, o São Paulo já havia ficado com a taça em 2015, 2016 e 2018.

Palmeiras sai na frente e São Paulo desconta

A partida começou logo com polêmica. Aos dois minutos, Patrick pegou sobra após chute travado na área e foi derrubado por Kauê. O árbitro marcou pênalti, para reclamação dos tricolores. Na cobrança, Thalys bateu bem e marcou. O São Paulo tentou se recuperar, criou oportunidades, pediu pênalti, mas foram os visitantes que marcaram. Após cobrança de escanteio, Robson cabeceou e Luighi aproveitou a sobra para ampliar. O assistente marcou impedimento, mas o VAR confirmou o gol. Nos acréscimos, o time da casa conseguiu descontar com Ryan Francisco, que bateu bem após sobra na área, e levou um peso menor para o vestiário.

Tricolor vira e fica com a taça

Ao inverso do primeiro tempo, quem começou melhor foi o Palmeiras, que teve as duas primeiras oportunidades. Entretanto, foi o São Paulo que foi fatal desta vez. Após contra-ataque, Ferreira recebeu e deu um belo passe para Ryan Francisco cortar a marcação e empatar. Cinco minutos depois, foi a vez de Ferreira aproveitar um contra-golpe, arrancou do meio de campo, bateu no canto e fez um golaço para virar.

Depois disso, a equipe alviverde foi com tudo para cima e criou oportunidades. Na mais perigosa, Thalys subiu firme após cobrança de escanteio e acertou o travessão. Porém, na sequência, Patrick acertou um tapa em Matheus Alves e deixou o Verdão com dez jogadores nos minutos finais. O Tricolor quase fez o quarto, mas ficou com a taça mesmo assim.

SÃO PAULO 3 X 2 PALMEIRAS

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

Público Total: 15.514 torcedores.

Data e horário: 02/12/2024, às 20h (de Brasília).

Gols: Thalys, 05’/1ºT (0-1); Luighi, 28’/1ºT (0-2); Ryan Francisco, 48’/1ºT (1-2); Ryan Francisco, 07’/2ºT (2-2); Ferreira, 12’/2ºT (3-2)

São Paulo: João Pedro; Maik (Igor, intervalo), Kauê Alves, Pedro Andrade e Rickelme; (Guilherme Reis, 17’/1ºT); Negrucci (Lucas Loss, 18’/2ºT), Hugo Leonardo e Matheus Alves; Paulinho (Lucca, intervalo), Ryan Francisco (João Gabriel, 26’/2ºT) e Ferreira (Samuel, 33’/2ºT). Técnico: Allan Barcellos

Palmeiras: Deivid Andrade; Gilberto Junior (Edney, 18’/2ºT), Robson, Benedetti e Arthur Gabriel (André Lucas, 18’/2ºT); Coutinho (Gabriel Vareta, intervalo) (Figueiredo, 10’/2ºT), Patrick Silva e Allan Elias (Agner, 18’/2ºT), Riquelme Fillipi (Sorriso, 33’/2ºT), Luighi e Thalys. Técnico: Lucas Andrade.

Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro (RJ)

Auxiliares: Gustavo Mota Correia(RJ) e Thiago Filemon Soares Pinto (RJ)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

Cartões Amarelos: Coutinho (SPFC); Coutinho e Gabriel Vareta (SEP)

Cartão vermelho: Patrick (SEP)

