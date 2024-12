Nos braços da Fiel, Augusto Melo vibra: ???Estamos aqui pelo bem do Corinthians???

Augusto Melo não perdeu a oportunidade e foi aos braços da torcida do Corinthians após a votação favorável ao seu afastamento da presidência do Timão, na noite desta segunda-feira (02). O dirigente foi até a área externa, onde foi recebido com muito carinho.

Aliás, Augusto Melo foi até os torcedores e declarou frases de impacto, como: “Aqui é sujeito homem. É pelo bem do Corinthians!” Enquanto isso, a torcida do Timão gritava contra a ideia de que consideram um golpe para afastar o atual presidente do clube.

“Queria agradecer a presença de todos os conselheiros. Sei que estamos aqui pelo bem do Corinthians. Espero que isso seja superado, que todos possamos dar as mãos e nos ajudar, porque o Corinthians está numa caminhada diferente, por tudo o que vem acontecendo. Podem ter certeza de que queremos o melhor para o clube. Peço ajuda de todos vocês. Esta gestão quer tirar o Corinthians dessa situação. Obrigado!”, declarou Augusto Melo.

Todavia, o dirigente foi acompanhado por seguranças até o encontro com o presidente da maior torcida organizada do clube paulista, Alê Pereira. Mesmo assim, ele não deixou de ouvir os presentes e subiu em uma grade para ficar mais próximo do público.

