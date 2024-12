Diretoria do São Paulo admite necessidade de diminuição na folha salarial

Rui Costa, Belmonte, Muricy Ramalho e Julio Casares no São Paulo - (crédito: Foto: Rubens Chiri/saopaulofc)

O São Paulo afirma a necessidade de gerar receita para a próxima temporada e pretende negociar jogadores com o objetivo de diminuir sua folha salarial e aumentar a arrecadação. De acordo com o diretor de futebol, Carlos Belmonte, o clube gasta atualmente entre R$ 17 milhões e R$ 18 milhões mensais com seus atletas.

O déficit do São Paulo na atual temporada chega a R$ 191 milhões até setembro deste ano. Por isso, o clube dá prioridade a não gastar excessivamente e a equilibrar suas finanças.

“Nossa projeção é reduzir, no ano, pelo menos R$ 20 milhões. Estamos falando de R$ 1,5 milhão por mês”, disse o dirigente durante entrevista nesta segunda-feira (2).

“A gente mantém isso sempre que possível, o máximo em dia. Às vezes, por questões de fluxo de caixa, uma imagem fica atrasada, chega a duas, volta para uma, fica nenhuma… Trabalhamos sempre neste projeto. O que temos feito é trabalhar para fechar 31 de dezembro sem atrasos. Pagamos férias, 13º salário e acertamos as imagens sempre até 31 de dezembro para que os jogadores comecem a próxima temporada com tudo ajustado. Estamos nesse trabalho, que não é fácil, o presidente Julio está empenhado e esperamos a chegada de recursos do fundo, que serão importantes”, completou o dirigente à CNN.

Em campo, o São Paulo garantiu vaga na Libertadores de 2025. No Brasileirão, ocupa a sexta colocação e não pode mais ser ultrapassado nem avançar ao quinto lugar.

