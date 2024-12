Herói do título, Ferreira exalta recuperação do São Paulo em 2024

O São Paulo conquistou o título da Copa do Brasil Sub-20. Em uma virada espetacular, o Tricolor bateu o Palmeiras por 3 a 2 e ficou com a taça pela quarta vez. Quem carimbou o título foi o atacante Lucas Ferreira, que deu a assistência para o gol de empate e fez o gol da virada.

Após a partida, Ferreira agradeceu à torcida, que compareceu em mais de 15 mil pessoas no Morumbis, e ainda recordou a perda do título do Paulista. Na ocasião, o Tricolor perdeu o estadual para o Novorizontino.

“Se não fosse essa torcida maravilhosa que nos empurrou para cima, a gente não tinha revirado esse placar. Agradecer a essa equipe maravilhosa, a gente vem trabalhando toda semana, sem abaixar a cabeça. O Paulista a gente perdeu, mas a gente conseguiu reverter na Copa do Brasil”, destacou o atacante do São Paulo.

Ferreira ressaltou o trabalho de Allan Barcelos na conversa realizada durante o intervalo para buscar a virada no placar. No duelo, o Tricolor foi para o vestiário perdendo por 2 a 1.

“O Allan sempre fala, é nunca falar. O nosso time vai até o final, mesmo se estiver perdendo por 2 a 0, vamos até o final para virar o placar”, pontuou.

