Vasco vai para 24º e último jogo em São Januário no ano; veja retrospecto

A partida contra o Atlético-MG desta quarta-feira (4) marcará a despedida do Vasco de São Januário em 2024. Poderia ser o ‘adeus definitivo’, mas o próprio presidente do clube, Pedrinho, revelou que as obras do estádio não deverão começar ao fim do Brasileirão, como prometera anteriormente.

Assim, é provável que a equipe ainda atue em seu estádio durante o Campeonato Carioca de 2025. De toda forma, o jogo contra o Galo representa o adeus a São Januário no conturbado ano de 2024, quando o estádio foi de suma importância para as pretensões do clube. Confira, então, o retrospecto do Vasco em seu caldeirão no ano.

LEIA MAIS: Vasco recebe notificação do Cincinatti por compra de Orellano

Relembre o ano do Vasco em São Januário em 2024

O Cruz-Maltino começou engrenando em casa na temporada, já que venceu quatro de seus cinco primeiros compromissos no estádio. O único que não contou com vitória foi o empate em 3 a 3 com o Água Santa, pela Copa do Brasil. Mas, após decisão por pênaltis, a torcida pode comemorar como uma vitória.

A primeira derrota, porém, despoletou uma crise no clube. Afinal, o Vasco foi surpreendido logo na quarta rodada do Brasileirão e levou uma goleada para o Criciúma por 4 a 0, em 27 de abril, em partida que levou à demissão de Ramón Díaz, então técnico da equipe.

Depois disso, o Gigante emplacou incríveis 15 jogos de invencibilidade no seu estádio, vencendo nove partidas e empatando outras seis. Novamente, um destes empates correspondeu à uma classificação na Copa do Brasil. Desta vez, contra o Fortaleza, em igualdade por 3 a 3 e vitória por 5 a 4 nos pênaltis.

Nas últimas duas partidas, no entanto, não conseguiu vencer, encerrando, inclusive, a sequência positiva. Primeiro, em derrota por 1 a 0 para o Inter, pela 34ª rodada, no dia 24 de novembro. Seis dias mais tarde, novo tropeço: 2 a 2 contra o lanterna e já rebaixado Atlético-GO. Dessa forma, o clube somou 23 jogos, com 13 vitórias, oito empates e duas derrotas. Gerando, assim, um aproveitamento de 68,1% – o maior em anos de Série A desde 2017 (72,5%).

Reencontro ou revanche?

O reencontro com o Atlético-MG é nesta quarta. O Galo, aliás, foi responsável por um dos dias mais marcantes de São Januário no ano. Na semifinal da Copa do Brasil, que o Vasco não alcançava há 13 anos, o estádio recebeu uma enorme e inesquecível festa da torcida. O resultado, porém, não foi o que o torcedor esperava: empate por 1 a 1 e eliminação na beira da final. Nesta quarta, a revanche pode ocorrer em forma de classificação no Brasileirão.

Afinal, em 12º, o Vasco tem a mesma pontuação que o Atlético, 13º colocado. Como o Cruz-Maltino possui duas vitórias a mais, caso vença o duelo na despedida de São Januário, garantirá com uma rodada de antecedência que não será mais ultrapassado pelo Galo no torneio.

Retrospecto em São Januário no ano

23 jogos

13 vitórias

8 empates (duas vitórias nos pênaltis)

2 derrotas

68,1% de aproveitamento

42 gols feitos

25 sofridos

17 de saldo

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.