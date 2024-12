Thiago Silva reencontra adversário da estreia em momento decisivo do Fluminense no ano

Thiago Silva é um dos líderes do elenco do Fluminense na temporada - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Um turno depois de sua reestreia com a camisa do Fluminense (21 de julho), Thiago Silva irá reencontrar o Cuiabá em um jogo que pode decidir o futuro da equipe na próxima temporada. Ídolo do clube e da torcida, o Monstro tentará, ao lado dos companheiros, salvar o Tricolor de um possível rebaixamento, que pode trazer sérios prejuízos esportivos e financeiros.

Dessa forma, o defensor quer evitar que sua volta depois de dezesseis anos de futebol europeu seja com uma queda para a segunda divisão. Um cenário completamente oposto ao ano anterior, em que o clube viveu um momento mágico, com a conquista inédita da Libertadores, em pleno Maracanã.

Líder dentro e fora de campo, o zagueiro trouxe experiência e qualidade técnica a um setor que enfrentava muitas dificuldades. Até o momento, ele já esteve em dezoito partidas pelo Tricolor, com cinco derrotas, sendo apenas duas delas pelo Campeonato Brasileiro (Juventude e Internacional).

Fora das quatro linhas, na última semana, o camisa 3 foi responsável, ao lado de Thiago Santos, por conversar com cerca de 40 torcedores que foram ao CT Carlos Castilho protestar. Thiago Silva reiterou que o elenco está focado em salvar o ano e que permanecerá no clube independente do que aconteça ao fim da competição.

Afinal, o jogador nunca escondeu ser tricolor de coração e tem contrato vigente até julho de 2026. Em meio à briga contra a degola, uma das pessoas mais próximas do zagueiro no elenco confirmou, enfim, sua rescisão. Trata-se de Marcelo que em virtude de um atrito com o técnico Mano Menezes, deixou o clube.

Momento crucial da temporada

Depois do empate com o Athletico, em Curitiba, o Fluminense só depende dele para permanecer na elite do futebol brasileiro. Com 40 pontos, tem dois a mais que Criciúma e Red Bull Bragantino, restando duas rodadas para o fim da competição. O elenco, então, terá pela frente duelos com o Cuiabá (dia 5), no Maracanã, e o Palmeiras (dia 8), no Allianz Parque.

Além disso, caso vença o Dourado, já rebaixado, na quinta-feira (5), às 20h (de Brasília), no Maracanã, o time de Laranjeiras pode sacramentar matematicamente a permanência. Isso só acontecerá se os dois principais adversários contra o rebaixamento tropeçarem na rodada. O Tigre enfrenta o Flamengo, enquanto o Massa Bruta pega o Furacão.

