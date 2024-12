Luiz Henrique explica gesto na entrada da final da Libertadores: “Quis tocar na taça”

O atacante Luiz Henrique foi um dos grandes destaques do Botafogo na partida que definiu o título inédito na Copa Libertadores. Afinal, o camisa 7 marcou o primeiro gol do Glorioso, mesmo com um a menos, e também sofreu o pênalti para o segundo tento.

Antes da grande atuação, na entrada em campo, o jogador foi o único entre as duas equipes a tocar na taça. Muitos atletas de futebol acreditam que dá azar essa atitude antes de uma final, mas isso não funcionou com Luiz Henrique, que explicou o gesto.

“Era o meu desejo de ver aquela taça. Já disputei a Libertadores, mas nunca cheguei em uma final. Então, quando eu vi quis tocar na taça. Já estava escrito. Por isso que eu quis tocar, quis sentir ela. Me trouxe mais energia para lutar pela minha família, pelos meus companheiros. Por isso eu toquei na taça, para dar aquele gostinho a mais de levantar”, explicou em entrevista ao ge.

O Botafogo venceu o Atlético-MG por 3 a 1 no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, e os jogadores estão vivendo momentos mágicos com o maior título da história do clube. Na chegada ao Rio de Janeiro, o elenco alvinegro foi recepcionado por milhares de torcedores, que fizeram muita festa com a conquista.

“Ainda não caiu a minha ficha que eu sou campeão da Libertadores. Desde a minha primeira entrevista, quando eu me emocionei, falei que o Botafogo tem que estar lá em cima, porque é um clube que merece muito, sofreu muito. Ganhar essa taça é um sentimento de muito orgulho”, concluiu.

