Torcedores do Flamengo picham muro no Ninho do Urubu por motivo inusitado

Muro do Ninho do Urubu, CT do Flamengo, amanhece com pichação de torcedores - (crédito: Foto: Reprodução)

O Flamengo busca fechar a temporada com saldo positivo e ao menos no G4 do Brasileirão. Porém, o resultado do próximo jogo do Rubro-Negro pode interferir diretamente no destino de dois clubes que lutam desesperadamente contra o rebaixamento: Criciúma e Fluminense. Uma vitória do Mais Querido em Santa Catarina, pode representar a queda do Tigrão, mas uma derrota pode complicar – e muito – a vida do Tricolor das Laranjeiras. Tal cenário tem mobilizado torcedores nas redes sociais e até mesmo no Ninho do Urubu.

As manifestações por uma derrota ‘proposital’ do Flamengo ultrapassaram as redes sociais e chegaram até o Ninho do Urubu. Isso porque os muros do CT amanheceram pichados nesta terça-feira (3) com o apelo: “Entrega para o Criciúma”. O protesto ainda fez alusão à fala de Abel Braga após o título Carioca do Fluminense, em 2022: “Que se fod* eles”.

Flamengo e Criciúma se enfrentam na noite desta quarta-feira (4), às 20h, no Heriberto Hulse, em Santa Catarina. O duelo é válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024 – ou seja, a penúltima desta edição.

Pichação

O cenário

Conforme mencionado, o Flamengo vai enfrentar um Criciúma desesperado, que pode terminar a rodada fora do Z4 ou oficialmente rebaixado à Série B 2025. Isso porque o Tigrão figura na 17ª colocação com 38 pontos – mesma pontuação do Bragantino, no 18º lugar. O Fluminense, primeiro fora da Zona, soma 40.

Se o Criciúma vencer o Flamengo, vai aos 41 pontos e pode ultrapassar o Fluminense – em caso de derrota tricolor para o Cuiabá, na quinta-feira, às 20h. Se for empate, considerando ainda o revés carioca, o Tigrão segue no Z4 pelo critério de desempate e leva a decisão à última rodada.

O pior cenário para o Tigrão vem agora. Se o Criciúma perder para o Flamengo, e o Fluminense ganhar do Cuiabá no Maracanã, ele estará matematicamente rebaixado para Série B. Vale destacar que o adversário do Tricolor não tem mais chances de permanência na Elite do futebol e só cumpre tabela.

Cenário do Flamengo

O Rubro-Negro, por sua vez, não disputa mais nada no Brasileirão, mas quer terminar entre os primeiros colocados – até visando a questão financeira. O Flamengo chega à 37ª rodada na terceira colocação com 66 pontos – um a mais em relação ao Internacional, quarto lugar. Palmeiras e Botafogo, que disputam o título, somam 70 e 73 respectivamente.

