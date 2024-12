Técnico do Liverpool revela que Alisson deve voltar no fim de dezembro

LONDON, ENGLAND - APRIL 27: Alisson Becker of Liverpool during the Premier League match between West Ham United and Liverpool FC at London Stadium on April 27, 2024 in London, England. (Photo by Justin Setterfield/Getty Images) (Photo by Justin Setterfield/Getty Images) - (crédito: Getty Images)

Fora dos gramados desde outubro em virtude de uma lesão muscular na coxa, Alisson está próximo do retorno. De acordo com o técnico do Liverpool, Arne Slot, o goleiro está na fase final de recuperação, entretanto não irá apressar as etapas. Com isso, a tendência é que até o fim de dezembro, ele volte a figurar entre os titulares.

“Ele (Alisson) está chegando lá. Pode levar mais alguns dias extras, mas ele está chegando cada vez mais perto. A fase final de uma reabilitação é sempre o período em que você sente se ele está realmente lá ou se precisa de alguns dias extras. Ele estará no gol antes do final de dezembro se as coisas continuarem como estão”, disse o treinador.

No momento, Kelleher substitui o brasileiro e tem dado conta do recado. Mesmo sem o arqueiro, os Reds estão invictos nos últimos dez jogos, com nove vitórias e um empate.

Vale recordar que Alisson sofreu uma lesão muscular na coxa no início de outubro em confronto com o Crystal Palace pela Premier League.