Palmeiras atinge R$1 bilhão de receitas em 2024

Após a aprovação do orçamento para 2025, o Palmeiras confirmou que suas receitas na atual temporada ultrapassaram o R$1 bilhão. Aliás, somando os dez meses de 2024, o clube tem arrecadação de R$ 1,045 bilhão. Como ainda restam as avaliações das finanças de novembro e dezembro, o número ainda vai aumentar.

Esta é a primeira vez que o Palmeiras atinge R$ 1 bilhão de receitas num mesmo ano. Antes, a marca era apenas uma expectativa, mas acabou se confirmando após a reunião do Conselho de Orientação e Fiscalização (COF). O superávit acumulado até outubro é de R$ 191 milhões, muito acima dos R$ 4 milhões projetados no orçamento para o mesmo período. As receitas também estão acima dos R$ 687 milhões esperados nos primeiros dez meses do ano.

A maior fonte de receitas está na negociação de atletas. O Palmeiras pretende arrecadar R$ 301,562 milhões em transferências, sendo que mais da metade disso, R$ 161 milhões de reais, vindos da transação com o Chelsea por Estêvão. O negócio foi fechado em cerca de R$ 230,6 milhões fixos e R$ 115,3 milhões em metas. O Verdão tem direito a 70% do valor, enquanto os outros 30% são da família do atleta.

Já no mês de outubro, o Palmeiras fechou com R$ 65,8 milhões de superávit, invertendo a expectativa de déficit de quase R$ 17 milhões no mês. Muito passa pelo acordo do clube com a WTorre para encerrar a disputa jurídica referente ao Allianz Parque. Assim, os valores recebidos entraram no balancete.

Aliás, o clube espera que no próximo ano consiga alcançar mais uma vez R$ 1 bilhão em receitas. Pelo menos essa é a expectativa do Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) do Verdão.

