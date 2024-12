Emprestado ao Cruzeiro, Barreal tem contrato renovado com clube da MLS

O meia-atacante Álvaro Barreal, que está emprestado ao Cruzeiro até 31 de dezembro deste ano, teve a renovação de seu contrato com o FC Cincinnati, dos Estados Unidos, até o fim de 2025. Os norte-americanaos divulgaram a informação na noite desta segunda-feira (2).

“O FC Cincinnati exerceu as opções de contrato sobre Obinna Nwobodo, Miles Robinson e Sergio Santos. O clube também exerceu a opção de contrato sobre Álvaro Barreal, que está emprestado ao Cruzeiro Esporte Clube até 31 de dezembro de 2024”, escreveu o clube.

A diretoria vê com bons olhos a presença do argentino na Raposa, mas as lesões preocupam para a próxima temporada. Portanto, a definição do futuro do jogador no clube só acontecerá após o fim do Campeonato Brasileiro. As informações são da Itatiaia.

O empréstimo de Barreal ao Cruzeiro inclui uma opção de compra no valor de 4 milhões de dólares, o que equivale a aproximadamente R$ 24,32 milhões na cotação atual. No Cabuloso, o meia-atacante acumulou dois gols e quatro assistências em 42 jogos disputados.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.