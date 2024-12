Affair de Gabigol tem perfil hackeado, e seguidora tenta comprar conversas com jogador

A influenciadora Thaisa Carvalho se tornou vítima de golpistas após ter seu perfil do Instagram hackeado nos últimos dias. A invasão à conta da jovem, apontada como affair de Gabigol, do Flamengo, ocorreu ao receber um convite para uma suposta parceria, e fãs do jogador aproveitaram a situação para tentar ter acesso às conversas entre os dois.

Depois de recuperar o perfil, Thaisa expôs a mensagem de uma seguidora, chamada Júlia, que tentou comprar suas conversas privadas por R$ 200. A moça ofereceu pix aos invasores para ter acesso às interações da influencer com Gabigol no privado do Instagram – chamado de DM.

“Oi! Te faço um pix de 200 reais se você me disser o que ela conversava na dm com G…”, escreveu a seguidora. Thaisa Carvalho ainda tentou esconder o nome do jogador, mais deixou escapar a inicial e intensificou os rumores de romance entre eles.

Influencer se manifesta

Thaisa Carvalho mostrou-se surpresa com as inúmeras interações entre seguidores e golpistas, na tentativa de obterem informações de sua vida privada. A influencer lamentou a postura da mulher que ofereceu pix em troca de vazamento de informações.

“Quanto mais rolo meu direct, mais fico indignada. Isso aqui também é lamentável. Essas pessoas só acabam ”incentivando” ainda mais os hackers… Júlia, ainda bem que o próprio hacker não aceitou seu dinheiro para saber coisas pessoais sobre minha vida e que não mudariam absolutamente nada na sua. Espero que você gaste esse dinheiro com algo bem mais relevante. Deus te abençoe”, escreveu Thaisa.

Os criminosos divulgaram uma série de publicações de casas de apostas, dinheiro fácil e chegaram, inclusive, a ‘anunciar’ a morte de Thaisa. A influencer também revelou que os hackers tentaram vender histórias fantasiosas sobre sua vida para perfis de fofoca. A invasão culminou na perda de muitos seguidores, além de outros prejudicados pelos golpes.

Affair com Gabigol

Os primeiros rumores de um affair entre Thaisa e Gabigol começaram em junho deste ano. A influencer se envolveu com o jogador após ganhar destaque pelo relacionamento conturbado com Fiuk – figura que ela admirava desde os 11 anos de idade. O namoro deles acabou definitivamente em 2022.

Gabigol, por sua vez, estava saindo de um envolvimento mais recente com a influenciadora Julia Rodrigues quando começou a se relacionar com Thaisa. Ela esteve presente na festa de aniversário do camisa 99, em setembro, e fontes afirmaram que os dois estavam num climinha de romance.

A aproximação ocorreu principalmente pela relação de Thaisa Carvalho com Dhiovanna Barbosa, irmã de Gabigol. Elas mantém contatos diários e um elo muito forte de amizade.

