Janaína Mendes, mãe do filho único de Ronaldinho Gaúcho, festeja status de avó

Na contramão do silêncio de Ronaldinho Gaúcho, Janaína Mendes, mãe de João Mendes, celebrou bastante a notícia da chegada de seu primeiro neto. A ex-bailarina do Faustão e mãe do único herdeiro do ‘Bruxo’ deixou um comentário típico de avó coruja no anúncio da gravidez de Giovanna Buscacio, namorada do jovem de 19 anos desde 2022.

“Amor da vóvó já tão amado!!! Vem, que ‘tô’ doida para te encher de beijos e muito amor! Amo vocês, João e Giovanna”, escreveu Janaína no post da nora.

Giovanna e João namoram há mais de dois anos e moram juntos em Manchester, na Inglaterra. Aos 24 anos, a jovem anunciou a gravidez no último domingo (1) através de uma publicação nas redes sociais.

Janaína Mendes

Ex-bailarina do Faustão, Janaína deixou Minas Gerais para acompanhar o filho na Espanha, em 2023. Isso porque João Mendes, fruto da relação com Ronaldinho Gaúcho, havia assinado contrato com a equipe sub-19 do Barcelona à época. Mendes continuou morando na cidade espanhola mesmo após o fim do vínculo do atacante com a equipe catalã.

João Mendes assinou com o Burnley e se mudou para Manchester, onde vive atualmente, enquanto Janaína permaneceu na Espanha com a caçula. Agora, a mulher de 41 anos se dedica à Educação Física e também trabalha como modelo.

Ronaldinho Gaúcho

O astro do futebol mundial ainda não se manifestou sobre título de avô. Apesar dos inúmeros ‘rolês aleatórios’, Ronaldinho Gaúcho mantém discrição sobre a vida pessoal nas redes sociais. A última manifestação, por exemplo, ocorreu em apoio ao Atlético-MG na final da Libertadores da América – no último dia 30 de novembro.

