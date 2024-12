Gabigol inicia despedida do Flamengo em seu canal no Youtube

Gabigol está perto de se despedir do Flamengo. Diante disso, o jogador lançou um canal no Youtube após conquista da Copa do Brasil para relatar sua história no clube. Nesta semana, será apresentada uma série de conteúdos exclusivos com o jogador falando sobre o Rubro-Negro, além de participações especiais de personalidades e torcedores. O trailer, aliás, conta com participações especiais de Romário, MC Maneirinho e Marcelo Falcão.

“O clube que eu mais me identifiquei até hoje”, ressaltou Gabigol.

“Eu particularmente, passei lá, e não tive esses momentos que o Gabriel passou. Ele fez exatamente o que tinha que fazer. Matador. Gabriel foi um matador”, destacou Romário

O primeiro episódio dessa série, cujo no nome é “Até o Fim”, será lançado nesta terça-feira (3) e marcará o início da despedida do ídolo no Flamengo. O vídeo destaca a relação única entre o atacante e a torcida, revelando um lado mais íntimo do atleta que poucos conhecem, ao explorar aspectos de sua vida pessoal e profissional, dividida entre Gabriel e Gabigol.

Gabigol e relação com a torcida

O objetivo do canal é aproximar ainda mais o ídolo de seus fãs, compartilhando histórias inéditas da sua trajetória, com depoimentos pessoais, além de relatos de amigos, familiares e celebridades.

Aliás, o projeto do Canal no Youtube quanto a produção da série foi pela produtora 4Content, dirigida por Dayyan Morandi, profissional com mais de duas décadas na indústria esportiva. A produtora, afinal, tem projetos com fortes nomes, como Marcelo (Real Madrid), Willian (Chelsea), Bruno Soares (Tenista), além da série que mostrou os bastidores da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2018.

Até o fim do ano, novos vídeos, afinal, estarão no canal do jogador. Os conteúdos vão mostrar esses últimos anos da vida do atacante com o Flamengo, com mais entrevistas e conteúdos sobre o ídolo rubro-negro.

