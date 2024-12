Cruzeiro x Palmeiras: Governo de MG quer torcida única. Verdão tenta impedir

Partida entre Cruzeiro x Palmeiras vira novela por conta de torcida - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram do Mineirão)

O jogo entre Cruzeiro x Palmeiras, que será disputado nesta quarta-feira (4/12), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, virou uma verdadeira novela. Afinal, após a CBF determinar que a partida seja disputada de portões fechados, os dois times vêm tentando reverter a decisão.

Agora, o governo de Minas Gerais recorreu à Justiça para que o jogo tenha presença apenas dos torcedores mandantes. Tanto que entrou com um recurso e agora espera a decisão da CBF para saber se o pedido será acatado. Por sua vez, o Palmeiras enviou novo ofício à CBF, na manhã desta terça-feira (3/12), para evitar que a partida aconteça apenas com adeptos cruzeirenses.

Desde que o Ministério Público de Minas Gerais pediu que o jogo acontecesse com torcida única, por conta da emboscada da Mancha Alviverde, torcida organizada do Palmeiras, contra a Máfia Azul, organizada do Cruzeiro, o Verdão tem se mostrado contrário à possibilidade.

Em nota assinada por Júlio Avelar, diretor de competições da CBF, e André Mattos, diretor jurídico da entidade, acabou sendo comunicado aos presidentes dos dois clubes e às federações mineira e paulista que a partida não vai contar com a presença de público.

A decisão desagradou os dois clubes. O técnico do Cruzeiro, Fernando Diniz, e o atacante Barreal contestaram o Mineirão sem torcida. Já o Palmeiras também não ficou feliz com a atitude, mas disse que iria acatar o que a CBF decidiu.

A partida, aliás, é de suma importância para as duas equipes. Afinal, o Cruzeiro ainda briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Já o Palmeiras precisa da vitória para seguir vivo na briga pelo título nacional.

