Botafogo anuncia venda de ingressos para Copa Intercontinental

O Botafogo divulgou as informações de ingressos para a Copa Intercontinental, que será ainda em dezembro, no Qatar. Os torcedores podem garantir os bilhetes já nesta terça-feira (3). Após conquistar o título da Libertadores, o Glorioso será o representante da América do Sul no torneio que reúne campeões de todo o planeta.

As entradas serão comercializadas pelo site da Fifa. Para comprar, o torcedor alvinegro precisará se cadastrar na plataforma, informar sua torcida e aguardar até 15 minutos para que os bilhetes estejam à disposição.

O primeiro jogo do Botafogo será contra o Pachuca, do México, no dia 11, às 14h (de Brasília). Além da estreia, será possível comprar ingressos para a semifinal e a final em uma categoria especial (CST) que permite o cancelamento e reembolso caso o time não avance.

Se passar, o Alvinegro enfrentará o Al-Ahly, do Egito, dia 14. Na final, dia 18, o adversário seria o Real Madrid, que já está garantido na decisão.

