Pablo Maia inicia transição física no São Paulo

O volante Pablo Maia iniciou nesta terça-feira (3) o período de transição no São Paulo, última etapa antes de retomar as atividades com bola com o restante do elenco. Ele se recupera de uma cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda.

Segundo o próprio São Paulo, o jogador permanecerá trabalhando a parte física no CT da Barra Funda até 18 de dezembro. O Tricolor vai entrar de férias no dia 9, um dia depois do encerramento do Campeonato Brasileiro. Contudo, Pablo Maia vai tirar um período de descanso menor em comparação ao seus companheiros. A ideia é que ele tenha 100% de condições físicas para trabalhar com o restante do grupo que vai fazer a pré-temporada nos Estados Unidos, em 2025.

Antes de se machucar, Pablo Maia era titular do time e fazia uma dupla de sucesso com Alisson. Ele fez 18 partidas, tendo começado em campo em 17 delas. Contudo, o jogador acabou se machucando bem no início da era Zubeldía e ainda não conseguiu trabalhar tanto com o treinador argentino.

É claro que Pablo Maia ainda não terá a mesma desenvoltura que os demais jogadores do São Paulo no início da pré-temporada. Por isso, o clube já trabalha com a possibilidade de o volante ainda não ficar à disposição do técnico Luis Zubeldía nos amistosos nos Estados Unidos. Aliás, o Tricolor deve utilizar o início do Campeonato Paulista para dar minutos ao atleta para ganhar ritmo.

