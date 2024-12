Flamengo tem retorno em lista de relacionados para jogo contra o Criciúma

O Flamengo já está a caminho de Santa Catarina e conta com retorno importante para o duelo contra o Criciúma, nesta quarta-feira (4), às 20h, no Heriberto Hulse, pela 37ª rodada do Brasileirão. O técnico Filipe Luís terá à disposição o atacante Luiz Araújo, que se recuperou de uma grave lesão.

Luiz Araújo está totalmente recuperado da fratura de cartilagem que sofreu no joelho direito em 15 de setembro, no minutos iniciais do empate por 1 a 1 com o Vasco. O atleta tem boas chances de ganhar minutos na partida em Santa Catarina. Luiz vivia sua melhor temporada no Flamengo. Até lesionar-se no clássico, ele tinha 50 partidas em 2024, seis gols e 10 assistências.

O técnico Filipe Luís, porém, tem uma extensa lista de desfalques. O comandante não poderá contar com De la Cruz e Gerson, suspensos. Além deles, o atacante Gabigol também não estará na relação dos atletas. O camisa 99, afinal, está pendurado e corria risco de ficar fora de sua despedida contra o Vitória no Maracanã, pela última rodada da competição.

O goleiro Rossi, o zagueiro Léo Pereira e o lateral-esquerdo Alex Sandro, por fim, não vão viajar para Santa Catarina. Os jogadores, afinal, apresentam dores no ombro direito, no músculo adutor da coxa direita e na panturrilha esquerda, respectivamente.

Relacionados do Flamengo

– Goleiros: Matheus Cunha, Caio Barone e Lucas Furtado;

– Zagueiros: Fabrício Bruno, Da Mata, João Souza, Léo Ortiz e David Luiz;

– Laterais: Ayrton Lucas, Wesley, Varela e Daniel Sales;

– Meio-campistas: Evertton Araújo, Fabiano, João Alves, Guilherme, Allan, Matheus Gonçalves, Erick Pulgar e Alcaraz;

– Atacantes: Luiz Araújo, Plata, Felipe Tereza e Michael.

